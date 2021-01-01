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Кладовщик

Размещено 26 апреля 09:20
Тип занятости
Полный день
Профессия
Кладовщик-грузчик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
Уланик
Описание

Небольшая оптовая компания ищет к себе в штат КЛАДОВЩИКА!
РАБОТА В САМОМ ЦЕНТРЕ ПРАГИ!

Обязанности:
- Сбор, упаковка и отправка товара;
- Участие в проведении инвентаризации;
- Ведение документооборота в 1С;
- Выкладка товара в шоуруме;
- Работа с транспортными компаниями;
- Разгрузка товара.

Требования

- Ответственность, обучаемость, самостоятельность;
- Знание 1С (желательно);
- Знание чешского языка на минимальном уровне;
- Легальное пребывание на территории ЧР (Паспорт ЕС, ВНЖ, ПМЖ).
- Приоритетно смотрим мужчин, так как работа подразумевает тяжелый физический труд.

Условия

- Удобный график работы 5/2 (8 часовой рабочий день);
- Уютный теплый склад в самом центре Праги;
- ЗП на испытательный срок 25-26000 крон, после испытательного от 30 000 крон.

Контакты:

Василькова Анна Олеговна

hr@ulanik.com

89873952720



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