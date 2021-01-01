Описание

Небольшая оптовая компания ищет к себе в штат КЛАДОВЩИКА!

РАБОТА В САМОМ ЦЕНТРЕ ПРАГИ!

Обязанности:

- Сбор, упаковка и отправка товара;

- Участие в проведении инвентаризации;

- Ведение документооборота в 1С;

- Выкладка товара в шоуруме;

- Работа с транспортными компаниями;

- Разгрузка товара.