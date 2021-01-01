Автосервису в Праге требуются автомеханики на постоянную работу

Основные обязанности
обслуживание и механические работы, ремонт ходовой и тормозной системы, замена жидкостей, разборка/сборка и подготовка к рихтовке и т.д. Опыт в автоэлектрике и шиномонтаже выгодой.
Для более подробной информации пишите в л.с или звоните по телефону +420 776 670 055
⁃ ответственность
⁃ легальное пребывание в ЧР
⁃ опыт работы в сфере не менее 2-х лет
⁃ отсутствие вредных привычек и хронических заболеваний.
⁃ Стабильная зп с возможностью роста (от 27 тыс в месяц)
⁃ официальное трудоустройство
⁃ работа 6 дней в неделю (суббота с 10 до 3)
⁃ новое профессиональное оборудование
⁃ чистый, новый, оборудованный сервис с хорошей доступностью
⁃ выдается спецодежда
⁃ стабильная загрузка
⁃ дружный коллектив
https://www.drivelab.cz/hledame-mechanika?fbclid=IwAR0m-J9cpBWyZAm1MO0wPWNw4Q8Y3PU2STvNUdweEjwZfLT1m9E80sf8tlc
DriveLab
drivelab.servis@gmail.com
+420 776 670 055