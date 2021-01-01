Автосервису в Праге требуются автомеханики на постоянную работу

Описание

Основные обязанности

обслуживание и механические работы, ремонт ходовой и тормозной системы, замена жидкостей, разборка/сборка и подготовка к рихтовке и т.д. Опыт в автоэлектрике и шиномонтаже выгодой.

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