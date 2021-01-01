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Автосервису в Праге требуются автомеханики на постоянную работу

Размещено 26 апреля 15:04
Тип занятости
Полный день
Профессия
Автомеханик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 9
Заработная плата
не указана
Компания
Autoservis Praha Drivelab.cz
Описание

Основные обязанности
обслуживание и механические работы, ремонт ходовой и тормозной системы, замена жидкостей, разборка/сборка и подготовка к рихтовке и т.д. Опыт в автоэлектрике и шиномонтаже выгодой.

Для более подробной информации пишите в л.с или звоните по телефону +420 776 670 055

Требования

⁃ ответственность
⁃ легальное пребывание в ЧР
⁃ опыт работы в сфере не менее 2-х лет
⁃ отсутствие вредных привычек и хронических заболеваний.

Условия

⁃ Стабильная зп с возможностью роста (от 27 тыс в месяц)
⁃ официальное трудоустройство
⁃ работа 6 дней в неделю (суббота с 10 до 3)
⁃ новое профессиональное оборудование
⁃ чистый, новый, оборудованный сервис с хорошей доступностью
⁃ выдается спецодежда
⁃ стабильная загрузка
⁃ дружный коллектив

Дополнительная информация

https://www.drivelab.cz/hledame-mechanika?fbclid=IwAR0m-J9cpBWyZAm1MO0wPWNw4Q8Y3PU2STvNUdweEjwZfLT1m9E80sf8tlc

Контакты:

DriveLab

drivelab.servis@gmail.com

+420 776 670 055



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