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менеджер по мониторингу
Размещено Вчера 16:21
Тип занятости
Полный день
Профессия
Мерчандайзер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 8
Заработная плата
20 000 CZK
Компания
MERE
Описание
требуется менеджер по мониторингу
Контакты:
Ekaterina Nastich
nastich-svet18@mail.ru
+79213070229
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