Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.81
USD
21.44
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01d 11 °C
Подобные вакансии
Менеджер в подготовительный центр для иностранных студентов в Праге!
Подготовительный центр ICJ
Praha 1
HR МЕНЕДЖЕР
CHEVAS Stav s.r.o.
Praha 6

Требуется опытный специалист в области продаж.

Размещено 30 апреля 19:55
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по работе с клиентами, BTL-менеджер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
не указана
Компания
STUDENT-CZ
Описание

Образовательной компании в Праге требуется опытный специалист в области продаж.
Требования: успешный опыт работы в продажах по телефону, грамотная речь и чистое произношения (русский язык), владение ПК на уровне «продвинутый пользователь», реальное владение чешским языком (уровень В2 согласно SERR), коммуникабельность, самостоятельность, ответственность и быстрая обучаемость. Обязательно наличие действующего разрешения на пребывание в Чехии или TP.
Условия оплаты: зарплата + бонусная система
Резюме направлять: vital-cz@seznam.cz

Контакты:

Юлия

vital-cz@seznam.cz

736504620



Мобильная версия