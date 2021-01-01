Менеджер по работе с клиентами

Описание

Ищем менеджера в подготовительный центр для иностранных студентов в Праге!

Что мы предлагаем:

- Работа на полный рабочий день (с 09:00 до 18:00)

- Возможно официальное трудоустройство

- Обучение продажам и маркетингу

- Молодой и дружный коллектив

- Рабочий телефон и компьютер

- Стабильный уровень дохода

- Офис в центре Праги

Ваши обязанности:

- Консультации клиентов по вопросам образования в Чехии

- Продажи подготовительных программ по телефону, в переписке и через личное общение

- Ведение отчетности в CRM-системе

- Коммуникация со студентами (составление договоров, проверка документов для получения первой долгосрочной визы, административная помощь с поступлением в вузы Чехии)

- Знание чешского (уровень B2) и английского языков

Всему научим, поддержим (система наставничества), в общем сделаем все, чтобы под чутким руководством ты сделал хороший СИСТЕМНЫЙ результат)

Просьба Ваши резюме отправляйте исключительно на почту: office@icj.cz

Подготовительный центр ICJ – на протяжение уже 12 лет успешно готовит русскоязычных абитуриентов к поступлению и бесплатной учебе в высших учебных заведениях Чехии.

http://icjcz.ru/

https://icj-school.cz/