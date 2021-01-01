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Менеджер по работе с клиентами

Размещено 10 мая 17:18
Тип занятости
Полный день
Профессия
Офис-менеджер, Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Языковая школа ICJ
Описание

Ищем менеджера в подготовительный центр для иностранных студентов в Праге!

Что мы предлагаем:
- Работа на полный рабочий день (с 09:00 до 18:00)
- Возможно официальное трудоустройство
- Обучение продажам и маркетингу
- Молодой и дружный коллектив
- Рабочий телефон и компьютер
- Стабильный уровень дохода
- Офис в центре Праги

Ваши обязанности:
- Консультации клиентов по вопросам образования в Чехии
- Продажи подготовительных программ по телефону, в переписке и через личное общение
- Ведение отчетности в CRM-системе
- Коммуникация со студентами (составление договоров, проверка документов для получения первой долгосрочной визы, административная помощь с поступлением в вузы Чехии)
- Знание чешского (уровень B2) и английского языков

Всему научим, поддержим (система наставничества), в общем сделаем все, чтобы под чутким руководством ты сделал хороший СИСТЕМНЫЙ результат)

Просьба Ваши резюме отправляйте исключительно на почту: office@icj.cz

Подготовительный центр ICJ – на протяжение уже 12 лет успешно готовит русскоязычных абитуриентов к поступлению и бесплатной учебе в высших учебных заведениях Чехии.
http://icjcz.ru/
https://icj-school.cz/

Контакты:

Дружинина Ксения

office@icj.cz



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