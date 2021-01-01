Водитель вилочного погрузчика (штабелёр)

Описание

Заработная плата 150 крон/час, средний заработок 36 000 крон/месяц, выплата авансов. Работа с проживанием. Помощь в оформлении рабочей визы

Описание работы:

• получение, выдача и поставка материала;

• осмотр товара, контроль качества;

• внесения данных в систему управления складом;

• работа со сканером и складской техникой (вилочной погрузчик).

Требуем:

• опыт работы на складе - преимущество;

• удостоверение на вилочный погрузчик (NZV / VZV и штабелер),опыт работы с погрузочно-разгрузочным оборудованием, сканером;

• целеустремленность, надежность;

• справка о несудимости;

• умение выполнять все складские операции;

• готовность работать посменно.

Предлагаем:

• автомобильная промышленность, работа в Чехии примерно в 50 км от Праги;

• мы предлагаем помощь в подготовки документов на чешскую рабочую визу, а также возможное переоформление рабочих виз от других работодателей;

• иностранцам обеспечиваем официальное долгосрочное трудоустройство по рабочей карте, а также трудоустройство по краткосрочным рабочим визам (3 месяца);

• работа на основании соглашения о трудовой деятельности с возможностью подписания трудового договора на полную занятость, оплачиваем медицинское и социальное страхование;

• место работы: работа в Чехии, г. Космоносы, недалеко от Млада-Болеслава (около 50 км от Праги);

• стабильная работа с проживанием;

• предоставляем подтверждение об обеспечении жильем, необходимое для оформления разрешения на временное или долгосрочное пребывание иностранцев на территории Чехии;

• приступить на должность кладовщик можно после собеседования.

Заработная плата, финансовые условия:

• заработная плата кладовщика с опытом работы на вилочном погрузчике 150 крон/час;

• заработок 32 000 чешских крон в месяц;

• предоставляем жилье;

• предоставляем рабочую одежду и обувь;

• выплата авансов.

Питание:

• за свой счёт.

График работы:

• сменный режим работы, 5 дней в неделю;

• две смены по 12 часов/день или три смены по 8 часов в день.

Контакт: (viber/telegram): +420722952672 - Диана