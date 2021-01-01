Водитель вилочного погрузчика (штабелёр)

Заработная плата 150 крон/час, средний заработок 36 000 крон/месяц, выплата авансов. Работа с проживанием. Помощь в оформлении рабочей визы
Описание работы:
• получение, выдача и поставка материала;
• осмотр товара, контроль качества;
• внесения данных в систему управления складом;
• работа со сканером и складской техникой (вилочной погрузчик).
Требуем:
• опыт работы на складе - преимущество;
• удостоверение на вилочный погрузчик (NZV / VZV и штабелер),опыт работы с погрузочно-разгрузочным оборудованием, сканером;
• целеустремленность, надежность;
• справка о несудимости;
• умение выполнять все складские операции;
• готовность работать посменно.
Предлагаем:
• автомобильная промышленность, работа в Чехии примерно в 50 км от Праги;
• мы предлагаем помощь в подготовки документов на чешскую рабочую визу, а также возможное переоформление рабочих виз от других работодателей;
• иностранцам обеспечиваем официальное долгосрочное трудоустройство по рабочей карте, а также трудоустройство по краткосрочным рабочим визам (3 месяца);
• работа на основании соглашения о трудовой деятельности с возможностью подписания трудового договора на полную занятость, оплачиваем медицинское и социальное страхование;
• место работы: работа в Чехии, г. Космоносы, недалеко от Млада-Болеслава (около 50 км от Праги);
• стабильная работа с проживанием;
• предоставляем подтверждение об обеспечении жильем, необходимое для оформления разрешения на временное или долгосрочное пребывание иностранцев на территории Чехии;
• приступить на должность кладовщик можно после собеседования.
Заработная плата, финансовые условия:
• заработная плата кладовщика с опытом работы на вилочном погрузчике 150 крон/час;
• заработок 32 000 чешских крон в месяц;
• предоставляем жилье;
• предоставляем рабочую одежду и обувь;
• выплата авансов.
Питание:
• за свой счёт.
График работы:
• сменный режим работы, 5 дней в неделю;
• две смены по 12 часов/день или три смены по 8 часов в день.
Контакт: (viber/telegram): +420722952672 - Диана
Юлия
yatsyshynyuliia@gmail.com
+420772952672