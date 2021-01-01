Описание

Ищем сантехников в Праге

Описание работы:

• резка, гибка и сварка труб до необходимых размеров, монтаж, демонтаж и ремонт трубопроводов водопровода, газопровода, канализации - монтаж и подключение к внутренним разводкам (умывальники, ванны, раковины, унитазы и др.), знание системы установление теплых полов.

Мы требуем:

• практику в сфере сантехники

• независимость, ответственность

• выгодой Ваше желание работать в Германии

Мы предлагаем:

• работу в стабильной и сильной международной компании

• оформление сотрудничества на HPP, DPP, DPČ/ OSVČ

• заработная плата, соответствующая стажу 33 000–40 000 крон или сдельная

• возможность работать в разных странах EU (Германия, Австрия…)

• в странах EU заработная плата от 50 000 крон и выше.

Для получения дополнительной информации звоните: +420 603 355731 (Whats App, Viber, Telegram) с 09:00 до 17:00, или свяжитесь с нами по электронной почте по адресу hr@chevas-stav.eu