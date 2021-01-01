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Praha 1

Торговый представитель

Размещено Сегодня 09:56
Тип занятости
Полный день
Профессия
Торговый представитель
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 5
Заработная плата
не указана
Компания
workintense
Описание

В нашу команду приглашаем торгового представителя со знанием чешского языка. Работа в Праге
Требования:
опыт работы на аналогичной должности - преимущество;
владение базовыми технологиями продаж;
знание чешского и украинского языков на разговорном и письменном уровне;
коммуникабельность, убедительность;
навыки ведения переговоров и деловой переписки.
⠀ Если вы обладаете такими качествами, как: аналитическое мышление, настойчивость, быстрая обучаемость, высокая работоспособность и готовность брать на себя ответственность то Вы именно тот человек которого мы ищем.
Свое резюме присылайте на электронную почту: lida.ignatyuk@workintense.eu или обращайтесь по тел.: +420702277322 - Лидия

Контакты:

Лидия

lida.ignatyuk@workintense.eu

+420702277322



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