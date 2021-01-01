HR МЕНЕДЖЕР

Международная строительная компания приглашает на работу МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ
Мы предлагаем:
• официальное трудоустройство
• обучение и повышение квалификации
• работу в дружном, высокопрофессиональном коллективе
• комфортное рабочее пространство
• высокую заработную плату
• возможность карьерного роста
• рабочий телефон, ноутбук, карта мульти спорт и другие бонусы
Обязанности:
• подбор персонала и проведение интервью
• трудоустройство и вся сопутствующая документация
• учет рабочего времени
• ведение первичной бухгалтерии по заработным платам
• адаптация персонала
• взаимодействие с гос. учреждениями
Требования:
• свободное владение чешским языком
• опыт работы на подобной должности приветствуется
• знание немецкого и английского языков приветствуется
• коммуникабельность, умение находить подход к любому работнику, быстрая адаптация к обстоятельствам, стрессоустойчивость
• креативный подход к решению задач и достижению целей
Отправляйте резюме на почту - hr@chevas-stav.eu
Дополнительная информация +420 603 355 731 (Viber, WhatsApp, Telegram)
Александр
hr@chevas-stav.eu
603355731