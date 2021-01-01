Образовательной компании в Праге требуется опытный специалист в области продаж.
Требования: успешный опыт работы в продажах по телефону, грамотная речь и чистое произношения (русский язык), владение ПК на уровне «продвинутый пользователь», реальное владение чешским языком (уровень В2 согласно SERR), коммуникабельность, самостоятельность, ответственность и быстрая обучаемость. Обязательно наличие действующего разрешения на пребывание в Чехии или TP.
Условия оплаты: зарплата + бонусная система
Резюме направлять: vital-cz@seznam.cz
Юлия
vital-cz@seznam.cz