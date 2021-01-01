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Специалист в области продаж

Размещено Вчера 08:25
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по продажам, Менеджер по работе с клиентами, Продавец
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
не указана
Компания
STUDENT-CZ
Описание

Образовательной компании в Праге требуется опытный специалист в области продаж.
Требования: успешный опыт работы в продажах по телефону, грамотная речь и чистое произношения (русский язык), владение ПК на уровне «продвинутый пользователь», реальное владение чешским языком (уровень В2 согласно SERR), коммуникабельность, самостоятельность, ответственность и быстрая обучаемость. Обязательно наличие действующего разрешения на пребывание в Чехии или TP.
Условия оплаты: зарплата + бонусная система
Резюме направлять: vital-cz@seznam.cz

Контакты:

Юлия

vital-cz@seznam.cz



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