Менеджер по маркетингу (аналитик)

Кандидат будет задействован в продвижении продуктов и услуг компании посредством проведения необходимого маркетингового анализа, подготовку аналитических материалов по запросу и на периодической основе, сбор данных о событиях и проектах в регионе.
Обязанности:
• Подготовка периодических и ad-hoc аналитических отчётов для руководства компании и дочерних компаний;
• Оперативное информирование о событиях в регионе;
• Ведение корпоративных аналитических баз данных;
• Актуализация региональных справочных материалов;
• Участие в региональных конференциях и выставках;
• Установление контактов;
• Консолидация и управление всей информацией маркетингового и аналитического характера регионального центра;
• Подготовка отчётности административного характера.
• Высшее образование (энергетика, точные науки, экономика, маркетинг, международные отношения);
• Не менее 5 лет опыта работы в энергетике, маркетинге или смежных областях (инфраструктурные проекты, машиностроение, консалтинг);
• Уверенные аналитические способности;
• Опыт управления проектами, навыки командной работы;
• Навыки эффективного тайм-менеджмента;
• Презентационные навыки;
• Креативность;
• Развитые коммуникационные навыки;
• Опыт проведения бизнес-переговоров;
• Английский – не ниже upper intermediate;
• Знание офисного пакета Microsoft office;
• Готовность к командировкам как минимум 10% рабочего времени.
Валентина Коптевская
koptevskaya@rosatom.cz