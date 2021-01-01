Менеджер по маркетингу (аналитик)

Описание

Кандидат будет задействован в продвижении продуктов и услуг компании посредством проведения необходимого маркетингового анализа, подготовку аналитических материалов по запросу и на периодической основе, сбор данных о событиях и проектах в регионе.

Обязанности:

• Подготовка периодических и ad-hoc аналитических отчётов для руководства компании и дочерних компаний;

• Оперативное информирование о событиях в регионе;

• Ведение корпоративных аналитических баз данных;

• Актуализация региональных справочных материалов;

• Участие в региональных конференциях и выставках;

• Установление контактов;

• Консолидация и управление всей информацией маркетингового и аналитического характера регионального центра;

• Подготовка отчётности административного характера.