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Клиент-менеджер
VV
Praha 1

Диспетчер-планировщик

Размещено 21 мая 19:09
Тип занятости
Полный день
Профессия
Логист, Экспедитор
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
не указана
Компания
Euroasia Cargo s.r.o.
Описание

-> общение с клиентами и информирование клиентов о статусе грузов (коммуникация по почте и по телефону)
-> общение с водителями и решение проблем связанных с загрузкой, выгрузкой или документацией.
-> планирование грузов и грузовых авто, работа с документацией (накладными, таможенными и документами АДР).

Требования

-> Свободный пользователь ПК (MS Office)
-> Владение английским языком на разговорном уровне. Дополнительные языки только будут плюсом
-> Наличие чешского образования или легальное пребывание в Чехии (Только Чешская виза)

Условия

-> Служебный ноутбук+рабочий мобильный телефон
-> График работы 12 часовая смена (дневная и ночная смена), работа и на выходных и праздники.
-> официальное трудоустройство (HPP)

Дополнительная информация

Зарплата и условия контракта будут более подробно обговорены на первом собеседовании.
Укажите в резюме Ваш номер телефона и мы с Вами свяжемся.

Контакты:

Kulagina Svetlana

s.kulagina@eacargo.eu



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