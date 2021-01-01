Диспетчер-планировщик

Тип занятости Полный день Профессия Логист, Экспедитор Регион Hlavní město Praha Город Praha 2 Заработная плата не указана Компания Euroasia Cargo s.r.o.

Описание -> общение с клиентами и информирование клиентов о статусе грузов (коммуникация по почте и по телефону)

-> общение с водителями и решение проблем связанных с загрузкой, выгрузкой или документацией.

-> планирование грузов и грузовых авто, работа с документацией (накладными, таможенными и документами АДР).

Требования -> Свободный пользователь ПК (MS Office)

-> Владение английским языком на разговорном уровне. Дополнительные языки только будут плюсом

-> Наличие чешского образования или легальное пребывание в Чехии (Только Чешская виза)

Условия -> Служебный ноутбук+рабочий мобильный телефон

-> График работы 12 часовая смена (дневная и ночная смена), работа и на выходных и праздники.

-> официальное трудоустройство (HPP)