Диспетчер-планировщик

-> общение с клиентами и информирование клиентов о статусе грузов (коммуникация по почте и по телефону)
-> общение с водителями и решение проблем связанных с загрузкой, выгрузкой или документацией.
-> планирование грузов и грузовых авто, работа с документацией (накладными, таможенными и документами АДР).
-> Свободный пользователь ПК (MS Office)
-> Владение английским языком на разговорном уровне. Дополнительные языки только будут плюсом
-> Наличие чешского образования или легальное пребывание в Чехии (Только Чешская виза)
-> Служебный ноутбук+рабочий мобильный телефон
-> График работы 12 часовая смена (дневная и ночная смена), работа и на выходных и праздники.
-> официальное трудоустройство (HPP)
Зарплата и условия контракта будут более подробно обговорены на первом собеседовании.
Укажите в резюме Ваш номер телефона и мы с Вами свяжемся.
Kulagina Svetlana
s.kulagina@eacargo.eu