Оператор производства

Условия

- Чистая зарплата до 50 000 чешских крон.

- Бонус за первый год работы в размере 20 000 чешских крон (10 000 чешских крон через 6 месяцев, 10 000 чешских крон через 12 месяцев)

- 13-я и 14-я зарплата 95% от средней заработной платы

- Бесплатный транспорт Злин - Отроковице - обратно

- 5 недель отпуска

- Ваучер Flexipass

- Новый производственный цех - новые раздевалки и помещения

- Пособие на питание

- Сверхнормативные доплаты за ночные, вечерние, в выходные и праздничные дни.

- 5 недель отпуска

- Взнос на пенсионное страхование и медицинское.

- Предоставляем проживания