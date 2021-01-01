Оператор производства

- Полная занятость
- Приступить к работе возможно сразу
- Место работы: Злин – Отроковице
- Обслуживание машин для приготовления полуфабрикатов
- Обслуживание пресса, укомплектовка шин
- 4 смены или 3 смены
- Хорошее здоровье
- Физическая подготовка
- Возраст 18–42
- Мин. основы чешского языка
- Никакой практики не требуется. Мы вас обучим.
- Чистая зарплата до 50 000 чешских крон.
- Бонус за первый год работы в размере 20 000 чешских крон (10 000 чешских крон через 6 месяцев, 10 000 чешских крон через 12 месяцев)
- 13-я и 14-я зарплата 95% от средней заработной платы
- Бесплатный транспорт Злин - Отроковице - обратно
- 5 недель отпуска
- Ваучер Flexipass
- Новый производственный цех - новые раздевалки и помещения
- Пособие на питание
- Сверхнормативные доплаты за ночные, вечерние, в выходные и праздничные дни.
- 5 недель отпуска
- Взнос на пенсионное страхование и медицинское.
- Предоставляем проживания
Вам интересно или у вас есть дополнительные вопросы?
+ 420 603 189 315
khalemskaia@visapoint.online
Elizaveta Khalemskaia
khalemskaia@visapoint.online
+420603189315