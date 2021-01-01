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Ассистент

Размещено Вчера 19:15
Тип занятости
Полный день
Профессия
Секретарь , Ассистент(ка), Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
20 000 CZK
Компания
AR Aesthetic
Описание

Алеся Рыбак, создатель студии перманентной косметологии AR Aesthetic в Праге,ищет себе ответственную заботливую ассистентку в Праге со знанием языков: русский, английский В2, чешский С1 - для работы по личным и бизнес-поручениям

Требования

- коммуникативность
- ответственность
- структурность, организованность
- доведение дел до конца
- уверенный пользователь ПК
- знание google-сервисов, Canva, Photoshop и др.

Условия

Полный рабочий день, работа онлайн и оффлайн-поручения, ЗП: 20-27 тыс крон

Дополнительная информация

Для отклика пиши в телеграмм по номеру телефона: +7 922 137-80-81

Контакты:

Мария Васенина

personalnyassist@gmail.ru

+7 922 137-80-81



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