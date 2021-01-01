Алеся Рыбак, создатель студии перманентной косметологии AR Aesthetic в Праге,ищет себе ответственную заботливую ассистентку в Праге со знанием языков: русский, английский В2, чешский С1 - для работы по личным и бизнес-поручениям
- коммуникативность
- ответственность
- структурность, организованность
- доведение дел до конца
- уверенный пользователь ПК
- знание google-сервисов, Canva, Photoshop и др.
Полный рабочий день, работа онлайн и оффлайн-поручения, ЗП: 20-27 тыс крон
Для отклика пиши в телеграмм по номеру телефона: +7 922 137-80-81
Мария Васенина
personalnyassist@gmail.ru
+7 922 137-80-81