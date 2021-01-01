Оператор производства

• производство металлических изделий и механических узлов для различных промышленных отраслей;
• обслуживание станков с ЧПУ и непрерывная проверка изготовленных деталей на станке ЧПУ измерительной техникой (3D, профиломер);
• ввод исправлений при замене инструментов и, при необходимости, программирование и настройка станка;
• работа с информационной системой;
• работа по 12 или 8 часов.
• техническое образование;
• опыт работы по специальности (оператор ЧПУ);
• пользовательские знания работы на ПК;
• знание системы управления станка с ЧПУ (Siemens, Num, Fanuc и т.д.);
• умение читать техническую документацию;
• соблюдение технологических процедур и стандартов;
• техническое мышление, усердие, точность и ручной навык;
• гибкость, командный подход, готовность обучаться.
• база стабильной и в то же время динамично развивающейся компании;
• хорошая рабочая среда;
• широкий спектр преимуществ работников (бонусы);
• система образования и развития;
• высокий технический уровень;
• современные производственные помещения;
• адекватная финансовая оценка;
• помощь в обеспечении жилья;
• место работы: Лугачовице или Позловице;
• заработная плата, соответствующая квалификации (чистая от 23500 до 28500 крон).
Яна Егорова
yehorovay@gmail.com
+420772971156