Оператор производства

Тип занятости Полный день Профессия Слесарь, Контролёр ОТК, Инженер-металлург Регион Zlínský kraj Город Zlín Заработная плата 28 500 CZK Компания Zálesí

Описание • производство металлических изделий и механических узлов для различных промышленных отраслей;

• обслуживание станков с ЧПУ и непрерывная проверка изготовленных деталей на станке ЧПУ измерительной техникой (3D, профиломер);

• ввод исправлений при замене инструментов и, при необходимости, программирование и настройка станка;

• работа с информационной системой;

• работа по 12 или 8 часов.

Требования • техническое образование;

• опыт работы по специальности (оператор ЧПУ);

• пользовательские знания работы на ПК;

• знание системы управления станка с ЧПУ (Siemens, Num, Fanuc и т.д.);

• умение читать техническую документацию;

• соблюдение технологических процедур и стандартов;

• техническое мышление, усердие, точность и ручной навык;

• гибкость, командный подход, готовность обучаться.