Специалисты по реконструкции и реставрации исторических зданий

Приглашаем специалистов по художественной реконструкции и реставрации исторических зданий и памятников архитектуры (столяр по художественной обработке дерева, маляр, штукатур, фасадчик, художественная ковка)
Международная строительная компанияAVERS приглашает в Чехию специалистов без опыта работы (после окончания колледжа), а также профессионалов с опытом работы.
Функциональные обязанности:
• реконструкция фасадов зданий;
• ремонт и реставрации памятников архитектуры (художественная обработка дерева и ковка металла, художественная штукатурка);
• работы по реконструкции скульптурных композиций и других малых архитектурных форм;
• реконструкция или создание лепного декора любой сложности;
• искусственное или декоративное золочение и т.д;
• реставрация и ремонт музеев, театров и других подобных учреждений и т.д.
Требования от потенциального работника:
• опыт работы в данном направлении - преимущество, а также приглашаем молодых специалистов (после обучения), которые имеют способности и желание работать в данном направлении;
• свидетельство о профессиональном образовании - преимущество;
• готовность к командировкам (заказы в разных городах Чехии и за ее пределами)
• знание чешского или английского языков - приветствуется;
• ответственность, самостоятельность и заинтересованность в работе.
Предлагаем:
• полное сопровождение по подготовке документов для выезда за границу, рабочая виза;
• официальное трудоустройство на территории Чехии;
• ценный опыт, который сможете использовать в будущем, возможно карьерный рост и повышение квалификации;
• предоставляем жилье и транспорт к месту работы;
• 6-ти дневная рабочий график, по 8 – 12 часов в день
Юлия
yatsyshynyuliia@gmail.com
+420774996785