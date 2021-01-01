Специалисты по реконструкции и реставрации исторических зданий

Описание

Приглашаем специалистов по художественной реконструкции и реставрации исторических зданий и памятников архитектуры (столяр по художественной обработке дерева, маляр, штукатур, фасадчик, художественная ковка)

Международная строительная компанияAVERS приглашает в Чехию специалистов без опыта работы (после окончания колледжа), а также профессионалов с опытом работы.

Функциональные обязанности:

• реконструкция фасадов зданий;

• ремонт и реставрации памятников архитектуры (художественная обработка дерева и ковка металла, художественная штукатурка);

• работы по реконструкции скульптурных композиций и других малых архитектурных форм;

• реконструкция или создание лепного декора любой сложности;

• искусственное или декоративное золочение и т.д;

• реставрация и ремонт музеев, театров и других подобных учреждений и т.д.

Требования от потенциального работника:

• опыт работы в данном направлении - преимущество, а также приглашаем молодых специалистов (после обучения), которые имеют способности и желание работать в данном направлении;

• свидетельство о профессиональном образовании - преимущество;

• готовность к командировкам (заказы в разных городах Чехии и за ее пределами)

• знание чешского или английского языков - приветствуется;

• ответственность, самостоятельность и заинтересованность в работе.

Предлагаем:

• полное сопровождение по подготовке документов для выезда за границу, рабочая виза;

• официальное трудоустройство на территории Чехии;

• ценный опыт, который сможете использовать в будущем, возможно карьерный рост и повышение квалификации;

• предоставляем жилье и транспорт к месту работы;

• 6-ти дневная рабочий график, по 8 – 12 часов в день