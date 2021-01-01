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Международный Союз Молодежи
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Менеджер по продажам

Размещено 10 июня 10:35
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по продажам
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Менеджер по продажам со знанием русского языка

Международная компания (основаная в Праге в 2007 году) примет в свою молодую и успешную команду менеджера по продажам со знанием русского языка.

Место работы: Praha – Nové Město.

График работы:с 09:00 до 17:30.

Языки:грамотный устный и письменный русский

Требование: высшее образование, коммуникабельность. ответсвенность, стрессоустойчивость.

Бенефиты:комиссия от продаж, молодой и дружный коллектив, комфортные условия труда, офис в самом центре Праги, обучение, достойный уровень заработной платы.

Ждем Ваше резюме с фото по адресу [email protected]

Контакты:

Евгений Колесник

[email protected]



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