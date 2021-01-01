Менеджер по продажам со знанием русского языка
Международная компания (основаная в Праге в 2007 году) примет в свою молодую и успешную команду менеджера по продажам со знанием русского языка.
Место работы: Praha – Nové Město.
График работы:с 09:00 до 17:30.
Языки:грамотный устный и письменный русский
Требование: высшее образование, коммуникабельность. ответсвенность, стрессоустойчивость.
Бенефиты:комиссия от продаж, молодой и дружный коллектив, комфортные условия труда, офис в самом центре Праги, обучение, достойный уровень заработной платы.
Ждем Ваше резюме с фото по адресу [email protected]
Евгений Колесник