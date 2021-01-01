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Работник склада

Размещено 16 июня 10:13
Тип занятости
Полный день
Профессия
Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 5
Заработная плата
115 CZK
Компания
Jutap
Описание

Требуются работники на склад в районе Прага-Зличин,Чехия.
!!! По биометрии и польской визе не принимаем.
Работа постоянная, дневные смены по 12 часов. Помогаем с жильем рядом с местом работы.
Обязанности:
- работник склада (пикеры, упаковщики, стикеровщики, контроль качества). Работник на каре или электро возик.
Продукция:
- телефоны, флэшки, наушники и т.д.
Требуются:
- мужчины, женщины
- семейные пары
Oплата:
- 115-120 крон в час.
Требуемые документы:
Чешские документы, чешские визы, паспорт ЕС ( ID Card) или воссоединение с семьёй.
Изготовление 3-х месячных рабочих виз.
Звоните (Viber, WhatsApp) +420727818732
Вакансии бесплатные.

Контакты:

Jutap

[email protected]

+420727818732



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