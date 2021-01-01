Описание

Требуются работники на склад в районе Прага-Зличин,Чехия.

!!! По биометрии и польской визе не принимаем.

Работа постоянная, дневные смены по 12 часов. Помогаем с жильем рядом с местом работы.

Обязанности:

- работник склада (пикеры, упаковщики, стикеровщики, контроль качества). Работник на каре или электро возик.

Продукция:

- телефоны, флэшки, наушники и т.д.

Требуются:

- мужчины, женщины

- семейные пары

Oплата:

- 115-120 крон в час.

Требуемые документы:

Чешские документы, чешские визы, паспорт ЕС ( ID Card) или воссоединение с семьёй.

Изготовление 3-х месячных рабочих виз.

Звоните (Viber, WhatsApp) +420727818732

Вакансии бесплатные.