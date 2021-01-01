Работник на склад

Ищем девушку на склад медицинских товаров, г. Высоке Мито.
Рабочий график: Пн-Пт с 6:00-15:00 (до 18:00 - гибкий рабочий график), только ранние смены.
Работа со сканером штрих-кода (поиск товаров в регалах, складирование), упаковка товаров, подготовка заказов, экспедиция, прием и распределение товаров, учет товаров на складе.
ответственность и самостоятельность, знание чешского языка на среднем (ниже среднего уровне), ВНЖ, ПМЖ, гражданство ЕС, трудовая карта, физическое здоровье - без отклонений (работа на ногах)
- Официальная работа по трудовому договору
- Работа физически не сложная
- Зарплата: - 110 Kč/час чистого, 0 – аж 10 Kč/час - бонусная часть.
- Жилье предоставляем
Павел
773038985