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Работник на склад

Размещено 23 июня 19:30
Тип занятости
Полный день
Профессия
Логист, Рабочий склада
Регион
Pardubický kraj
Город
Ústí nad Orlicí
Заработная плата
не указана
Компания
ERZBERG Trade
Описание

Ищем девушку на склад медицинских товаров, г. Высоке Мито.
Рабочий график: Пн-Пт с 6:00-15:00 (до 18:00 - гибкий рабочий график), только ранние смены.
Работа со сканером штрих-кода (поиск товаров в регалах, складирование), упаковка товаров, подготовка заказов, экспедиция, прием и распределение товаров, учет товаров на складе.

Требования

ответственность и самостоятельность, знание чешского языка на среднем (ниже среднего уровне), ВНЖ, ПМЖ, гражданство ЕС, трудовая карта, физическое здоровье - без отклонений (работа на ногах)

Условия

- Официальная работа по трудовому договору
- Работа физически не сложная
- Зарплата: - 110 Kč/час чистого, 0 – аж 10 Kč/час - бонусная часть.
- Жилье предоставляем

Контакты:

Павел

[email protected]

773038985



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