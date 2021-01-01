Работник на склад

Описание

Ищем девушку на склад медицинских товаров, г. Высоке Мито.

Рабочий график: Пн-Пт с 6:00-15:00 (до 18:00 - гибкий рабочий график), только ранние смены.

Работа со сканером штрих-кода (поиск товаров в регалах, складирование), упаковка товаров, подготовка заказов, экспедиция, прием и распределение товаров, учет товаров на складе.