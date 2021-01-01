Координатор

Руководство сотрудниками примерно 80 человек (в основном граждане UKR), запуск начала смены, обеспечение устного перевода на рабочем месте на сменах, общение с мастерами и менеджером филиала, обеспечение перевода при выходе на работу и обучении, отчетность (MS Office), помощь с размещением персонала, контроль посещаемости смен, планирование сверхурочных часов работников с ведущими склада.
Ответственность и самостоятельность, гибкость во времени, коммуникативные навыки, средний уровень - чешский язык и украинский или русский. ПМЖ или ВНЖ в Чехии, гражданство ЕС, права категории "B".
Место работы: Хеб, Одрава. Гибкий рабочий график - 2-3 часа присутствия координатора в начале каждой смены (3- смены). Работа на HPP (трудовой договор), 25 дней оплачиваемого отпуска, талоны на питание на 50 крон в день или бесплатные обеды.
Заработная плата:
- 199 крон / час (брутто) - ставка официально,
- 0 - до 30 крон / час бонус.
- 40% надбавка за работу в выходные.
- пособие на жилье.
Павел
773038985