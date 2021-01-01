Координатор

Тип занятости Свободный график Профессия Административный работник Регион Karlovarský kraj Город Cheb Заработная плата не указана Компания ERZBERG Trade

Описание Руководство сотрудниками примерно 80 человек (в основном граждане UKR), запуск начала смены, обеспечение устного перевода на рабочем месте на сменах, общение с мастерами и менеджером филиала, обеспечение перевода при выходе на работу и обучении, отчетность (MS Office), помощь с размещением персонала, контроль посещаемости смен, планирование сверхурочных часов работников с ведущими склада.

Требования Ответственность и самостоятельность, гибкость во времени, коммуникативные навыки, средний уровень - чешский язык и украинский или русский. ПМЖ или ВНЖ в Чехии, гражданство ЕС, права категории "B".