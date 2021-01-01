Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.45
USD
21.31
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
10d 17 °C
Подобные вакансии
Административный работник
ProSpection s.r.o.
Nymburk
Ассистент
AR Aesthetic
Praha 1
Администратор
Служба ассистенции страховой компании
Praha 1
Менеджер в отдел поддержки
STUDENT-CZ
Praha 1
Координатор
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Plzeň-jih

Координатор

Размещено Вчера 09:11
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Административный работник 
Регион
Karlovarský kraj
Город
Cheb
Заработная плата
не указана
Компания
ERZBERG Trade
Описание

Руководство сотрудниками примерно 80 человек (в основном граждане UKR), запуск начала смены, обеспечение устного перевода на рабочем месте на сменах, общение с мастерами и менеджером филиала, обеспечение перевода при выходе на работу и обучении, отчетность (MS Office), помощь с размещением персонала, контроль посещаемости смен, планирование сверхурочных часов работников с ведущими склада.

Требования

Ответственность и самостоятельность, гибкость во времени, коммуникативные навыки, средний уровень - чешский язык и украинский или русский. ПМЖ или ВНЖ в Чехии, гражданство ЕС, права категории "B".

Условия

Место работы: Хеб, Одрава. Гибкий рабочий график - 2-3 часа присутствия координатора в начале каждой смены (3- смены). Работа на HPP (трудовой договор), 25 дней оплачиваемого отпуска, талоны на питание на 50 крон в день или бесплатные обеды.
Заработная плата:
- 199 крон / час (брутто) - ставка официально,
- 0 - до 30 крон / час бонус.
- 40% надбавка за работу в выходные.
- пособие на жилье.

Контакты:

Павел

[email protected]

773038985



Мобильная версия