Инженер

Тип занятости Полный день Профессия Строитель, Прораб, Инженер-строитель Регион Hlavní město Praha Город Praha 5 Заработная плата не указана Компания CHEVAS Stav s.r.o.

Описание У вас есть опыт работы инженером, и вы можете координировать команду? В таком случае мы будем рады, если вы присоединитесь к нашей международной команде.

Требования • Высшее образование

• Опыт работы инженером не менее 3 лет

• Знание строительных технологий в области ZTI (водоснабжение, отопление, канализация) и VZT (включая опыт фактического монтажа системы)

• Уверенный пользователь (MS Word, MS Excel, Autocad)

• Преимущество - знание стандартов URS

• Ориентация в проектной документации

• Коммуникативность, систематичность, независимость и решительность

• Организационные и управленческие навыки

• Возможность участвовать в командировках

• Персональный подход и гибкость времени

• Возможность продемонстрировать знания на практике

Что даст вам значительное преимущество:

• Опыт работы на аналогичной должности

• Свидетельство о профессиональной компетентности в области электротехники согласно Постановления № 50Сб. Чешское управление охраны труда

• Знание чешского и немецкого языков