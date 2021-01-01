У вас есть опыт работы инженером, и вы можете координировать команду? В таком случае мы будем рады, если вы присоединитесь к нашей международной команде.
• Высшее образование
• Опыт работы инженером не менее 3 лет
• Знание строительных технологий в области ZTI (водоснабжение, отопление, канализация) и VZT (включая опыт фактического монтажа системы)
• Уверенный пользователь (MS Word, MS Excel, Autocad)
• Преимущество - знание стандартов URS
• Ориентация в проектной документации
• Коммуникативность, систематичность, независимость и решительность
• Организационные и управленческие навыки
• Возможность участвовать в командировках
• Персональный подход и гибкость времени
• Возможность продемонстрировать знания на практике
Что даст вам значительное преимущество:
• Опыт работы на аналогичной должности
• Свидетельство о профессиональной компетентности в области электротехники согласно Постановления № 50Сб. Чешское управление охраны труда
• Знание чешского и немецкого языков
В чем будет ваша задача:
• Управление и координация обработки проектной документации на строительство
• Сотрудничество с ответственными проектировщиками при определении базовой концепции строительства.
• Предвидение проблем и поиск подходящих технических решений
• Ценовая оптимизация проекта
• Управление собственной командой и командой субподрядчиков проекта от уровня предложения до проекта для реализации.
• Планирование проекта - временное и финансовое
• Ответственность за техническое решение проекта и соблюдение сроков.
• Подача документов для обработки тендерных заявок на тендеры.
• Выработка мнений оппонентов проекта.
Татьяна Иванна
603355731