Работник склада

Обязанности:
• Приемка товара, осмотр товара, контроль качества;
• Упаковка, маркировка, стикеровка, сборка заказа, работа со сканером;
• Подготовка товара к отправке, контроль качества груза.
• От 18 до 37 лет;
• Знание хотя бы одного из перечисленных языков – украинский, русский, чешский;
• Официальное пребывание в Чешской Республике с разрешением осуществления трудовой деятельности (наличие чешской рабочей визы или гражданства ЕС);
• Хорошее физическое состояние и общее самочувствие, отсутствие медицинских противопоказаний к физическому труду;
• Отсутствие судимостей и привлечения к уголовной ответственности, отсутствие учета в наркологическом и/или психиатрическом диспансерах.
Что мы предлагаем:
Стабильная и справедливая выплата заработной платы (1 раз в месяц);
Полный соц. пакет, официальное трудоустройство, оплата социального и медицинского страхования;
Возможность карьерного роста, открытие визы на 2 года.
Bimberin Aleksei
bimberin.al[email protected]
+420775265842