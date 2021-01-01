Работник склада

Требования

• От 18 до 37 лет;

• Знание хотя бы одного из перечисленных языков – украинский, русский, чешский;

• Официальное пребывание в Чешской Республике с разрешением осуществления трудовой деятельности (наличие чешской рабочей визы или гражданства ЕС);

• Хорошее физическое состояние и общее самочувствие, отсутствие медицинских противопоказаний к физическому труду;

• Отсутствие судимостей и привлечения к уголовной ответственности, отсутствие учета в наркологическом и/или психиатрическом диспансерах.