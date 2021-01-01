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Česko-Evropská Agentura
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Работник склада

Размещено Сегодня 14:28
Тип занятости
Полный день
Профессия
Рабочий склада
Регион
Jihomoravský kraj
Город
Brno-město
Заработная плата
120 CZK
Описание

Обязанности:
• Приемка товара, осмотр товара, контроль качества;
• Упаковка, маркировка, стикеровка, сборка заказа, работа со сканером;
• Подготовка товара к отправке, контроль качества груза.

Требования

• От 18 до 37 лет;
• Знание хотя бы одного из перечисленных языков – украинский, русский, чешский;
• Официальное пребывание в Чешской Республике с разрешением осуществления трудовой деятельности (наличие чешской рабочей визы или гражданства ЕС);
• Хорошее физическое состояние и общее самочувствие, отсутствие медицинских противопоказаний к физическому труду;
• Отсутствие судимостей и привлечения к уголовной ответственности, отсутствие учета в наркологическом и/или психиатрическом диспансерах.

Условия

Что мы предлагаем:
 Стабильная и справедливая выплата заработной платы (1 раз в месяц);
 Полный соц. пакет, официальное трудоустройство, оплата социального и медицинского страхования;
 Возможность карьерного роста, открытие визы на 2 года.

Контакты:

Bimberin Aleksei

bimberin.al[email protected]

+420775265842



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