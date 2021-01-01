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Директор-распорядитель

Размещено 05 июля 16:34
Тип занятости
Полный день
Профессия
Главный врач
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
60 000 CZK
Компания
Human reproduction group
Описание

В клинику Feskov human reproduction group в г.Прага на руководящую должность требуется директор-распорядитель. В функциональные обязанности входит: управление персоналом, обеспечение материально-технической базы, стратегическое планирование, реализация коммерческих проектов Международных компаний. Организация юридического обеспечения представительства в Праге, финансово-хозяйственная деятельность клиники.

Требования

Проживание на территории Евросоюза более пяти лет. Высшее образование, преимущество отдаётся специалистам в области медицины, обязательное владение английским и чешским языками, стрессоустойчивость, навыки и опыт коммуникаций с подчинёнными, контрагентами, опыт общения с государственными представителями европейских стран.

Условия

Заработная плата устанавливается по факту успешного выполнения задач испытательного срока. Базовая формула заработной платы считается следующим образом: Ставка 60000крон +процент ежемесячного оборота+13-я зарплата, % от прибыли.

Дополнительная информация

Просьба резюме отправлять на емайл [email protected]

Контакты:

[email protected]

[email protected]



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