В клинику Feskov human reproduction group в г.Прага на руководящую должность требуется директор-распорядитель. В функциональные обязанности входит: управление персоналом, обеспечение материально-технической базы, стратегическое планирование, реализация коммерческих проектов Международных компаний. Организация юридического обеспечения представительства в Праге, финансово-хозяйственная деятельность клиники.

Требования

Проживание на территории Евросоюза более пяти лет. Высшее образование, преимущество отдаётся специалистам в области медицины, обязательное владение английским и чешским языками, стрессоустойчивость, навыки и опыт коммуникаций с подчинёнными, контрагентами, опыт общения с государственными представителями европейских стран.