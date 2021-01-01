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Praha 6

Кондитер

Размещено 06 июля 11:03
Тип занятости
Полный день
Профессия
Кондитер, Повар
Регион
Karlovarský kraj
Город
Karlovy Vary
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
Cafe Elefant
Описание

В Карловы Вары ищем опытного профессионального кондитера, которого не пугают слова ганаш, кули, кремю, гляссаж и т.д.

Сейчас срочно требуется кондитер на 2 месяца высокого сезона: проживание и питание предоставляем. Оплата от 25 до 35 чистыми в зависимости от квалификации. Часовая оплата 150-160 крон так же в зависимости от того, что умеет кондитер

Есть возможность устроиться в компанию и на постоянную работу после окончания высокого сезона: поможем с документами и переездом

Ждём кандидатов не только из Чехии, но и из Украины, стран Прибалтики, кто сможет въехать в Чехию быстро

Пожалуйста, присылайте ваши резюме или отклики в мессенджер (WhatsApp / Telegram) по номеру телефона +420778028785

Дополнительная информация

Пожалуйста, присылайте ваши отклики в мессенджере

Контакты:

Натали Шуманская

[email protected]



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