Работники на склад

Описание

Работа на складе в Праге для мужчин!

Требуются мужчины на склад в Праге: пикеры, упаковщики, маркировщики.

!!! По биометрии и польской визе не принимаем.

Работа постоянная, дневные смены, график 6 дней в неделю по 12 часов. Помогаем с жильем рядом с местом работы.

Склад находится в Праге от станции метро Зличин 5 км общ. автобусом.

Обязанности:

- работник склада (пикеры, упаковщики, контроль качества).

Продукция:

- телефоны, флэшки, наушники и т.д.

Требуются:

- мужчины

Oплата:

- 115-120 крон в час.

Требуемые документы:

Чешские документы, чешские визы, паспорт ЕС ( ID Card) или воссоединение с семьёй.

Изготовление 3-х месячных рабочих виз.

Звоните (Viber, WhatsApp) +420727818732

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