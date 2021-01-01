Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.86
USD
21.82
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
50d 18 °C

Директор

Размещено Вчера 11:01
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер проекта, Менеджер по развитию, Руководитель группы
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
60 000 CZK
Компания
Human reproduction IVF Center
Описание

Компания HUMAN REPRODUCTION IVF Center в г. Прага осуществляет поиск CEO - директора.

Ключевые функции:
Стратегическое и тактическое планирование,
Реализация коммерческих проектов Международной компании,
Получение лицензии и открытие КЛИНИКИ,
Организационно-административное управление деятельностью КЛИНИКИ,
Выполнение плановых показателей доходов и расходов КЛИНИКИ,
Организация юридического сопровождения КЛИНИКИ.

Требования

Требования к кандидату:
проживание на территории Евросоюза более пяти лет,
опыт работы медицинским менеджером от 3-х лет,
Высшее образование, преимущество отдается специалистом в области медицины, знание английского и чешского языков,
Честность, ответственность, стрессоустойчивость, высокий уровень продуктивности, аналитический склад ума.
Опыт эффективной организации и администрирования деятельности Компании, управления подчинёнными и подразделениями,
Опыт общения с контролирующими /государственными органами/представителями европейских стран.

Условия

Условия трудоустройства:
Оформление - официальное.
Испытательный срок - до 3-Х месяцев.

Заработная плата:
На испытательный срок - 60000крн.+%.
После испытательного срока - по согласованию сторон.

Контакты:

Human group

[email protected]



Мобильная версия