Компания HUMAN REPRODUCTION IVF Center в г. Прага осуществляет поиск CEO - директора.
Ключевые функции:
Стратегическое и тактическое планирование,
Реализация коммерческих проектов Международной компании,
Получение лицензии и открытие КЛИНИКИ,
Организационно-административное управление деятельностью КЛИНИКИ,
Выполнение плановых показателей доходов и расходов КЛИНИКИ,
Организация юридического сопровождения КЛИНИКИ.
Требования к кандидату:
проживание на территории Евросоюза более пяти лет,
опыт работы медицинским менеджером от 3-х лет,
Высшее образование, преимущество отдается специалистом в области медицины, знание английского и чешского языков,
Честность, ответственность, стрессоустойчивость, высокий уровень продуктивности, аналитический склад ума.
Опыт эффективной организации и администрирования деятельности Компании, управления подчинёнными и подразделениями,
Опыт общения с контролирующими /государственными органами/представителями европейских стран.
Условия трудоустройства:
Оформление - официальное.
Испытательный срок - до 3-Х месяцев.
Заработная плата:
На испытательный срок - 60000крн.+%.
После испытательного срока - по согласованию сторон.
Human group