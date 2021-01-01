Требования

Требования к кандидату:

проживание на территории Евросоюза более пяти лет,

опыт работы медицинским менеджером от 3-х лет,

Высшее образование, преимущество отдается специалистом в области медицины, знание английского и чешского языков,

Честность, ответственность, стрессоустойчивость, высокий уровень продуктивности, аналитический склад ума.

Опыт эффективной организации и администрирования деятельности Компании, управления подчинёнными и подразделениями,

Опыт общения с контролирующими /государственными органами/представителями европейских стран.