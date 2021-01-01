Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.66
USD
21.74
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
04d 24 °C
Подобные вакансии
Электрик
RUDGroup s.r.o.
Praha 5

Oператор производства

Размещено 09 июля 13:22
Тип занятости
Полный день
Профессия
Электрик, Кузнец, Токарь
Регион
Plzeňský kraj
Город
Domažlice
Заработная плата
не указана
Компания
Almax Work Holding
Описание

Oператор производственной линии (сборка кондиционеров )
125-150 крон/час
г. Пльзень
Рабочая смена: 8-12 часов
Вакансия для мужчин, женщин и семейных пар.
Работа за конвейером, сборка кондиционеров.
Опыт работы не требуется. На предприятии проводиться обучение.
При приеме на работу проводится обязательный медосмотр.
Жилье за счет компании
Бонусная система:
Ежемесячный бонус 4000 крон (1500 крон за полный отработанный месяц, 2500 крон бонус от мастера).
Оплачиваемый отпуск.
Обед на фабрике – 22 кроны.
Полугодовой бонус – 8125 крон.
Бонус за отработанный год – 5000 крон.
Для работников с краткосрочными визами – сертификаты на бонус от компании 3000 крон во второй приезд.
Для работников с долгосрочными визами – бонус от компании 1000 крон ежемесячно.

Контакты:

[email protected]

+420773921602



Мобильная версия