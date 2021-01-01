Oператор производства

Oператор производственной линии (сборка кондиционеров )
125-150 крон/час
г. Пльзень
Рабочая смена: 8-12 часов
Вакансия для мужчин, женщин и семейных пар.
Работа за конвейером, сборка кондиционеров.
Опыт работы не требуется. На предприятии проводиться обучение.
При приеме на работу проводится обязательный медосмотр.
Жилье за счет компании
Бонусная система:
Ежемесячный бонус 4000 крон (1500 крон за полный отработанный месяц, 2500 крон бонус от мастера).
Оплачиваемый отпуск.
Обед на фабрике – 22 кроны.
Полугодовой бонус – 8125 крон.
Бонус за отработанный год – 5000 крон.
Для работников с краткосрочными визами – сертификаты на бонус от компании 3000 крон во второй приезд.
Для работников с долгосрочными визами – бонус от компании 1000 крон ежемесячно.
+420773921602