Oператор производства

Описание

Oператор производственной линии (сборка кондиционеров )

125-150 крон/час

г. Пльзень

Рабочая смена: 8-12 часов

Вакансия для мужчин, женщин и семейных пар.

Работа за конвейером, сборка кондиционеров.

Опыт работы не требуется. На предприятии проводиться обучение.

При приеме на работу проводится обязательный медосмотр.

Жилье за счет компании

Бонусная система:

Ежемесячный бонус 4000 крон (1500 крон за полный отработанный месяц, 2500 крон бонус от мастера).

Оплачиваемый отпуск.

Обед на фабрике – 22 кроны.

Полугодовой бонус – 8125 крон.

Бонус за отработанный год – 5000 крон.

Для работников с краткосрочными визами – сертификаты на бонус от компании 3000 крон во второй приезд.

Для работников с долгосрочными визами – бонус от компании 1000 крон ежемесячно.