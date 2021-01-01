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Менеджер по продажам

Размещено 12 июля 13:29
Тип занятости
Полный день
Профессия
Продавец-консультант, Менеджер по продажам, Менеджер по работе с клиентами
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 5
Заработная плата
60 000 CZK
Компания
ALVI Praha s.r.o.
Описание

Компания ALVI Praha s.r.o. - лидер на рынке аппаратной косметологии,
примет на работу менеджера по продажам со знанием немецкого языка
требования: отличное знание русского и немецкого языка устно и письменно,
исполнительность, работоспособность, усидчивость в обучении и работе, ответственность.
содержание работы: Обработка заявок от клиентов, ведение сделок по продаже,
ведение социальных сетей, работа в CRM. Достойная оплата в форме оклада и процента от продаж.
Мы предлагаем интересную работу в приятном коллективе, в офисе в центре Праги,
Посылайте резюме с фотографией на [email protected]

Контакты:

Дмитрий

[email protected]

+420775499422



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