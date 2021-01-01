Менеджер по продажам

Описание

Компания ALVI Praha s.r.o. - лидер на рынке аппаратной косметологии,

примет на работу менеджера по продажам со знанием немецкого языка

требования: отличное знание русского и немецкого языка устно и письменно,

исполнительность, работоспособность, усидчивость в обучении и работе, ответственность.

содержание работы: Обработка заявок от клиентов, ведение сделок по продаже,

ведение социальных сетей, работа в CRM. Достойная оплата в форме оклада и процента от продаж.

Мы предлагаем интересную работу в приятном коллективе, в офисе в центре Праги,

Посылайте резюме с фотографией на [email protected]