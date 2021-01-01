Рабочий на производство

вспомогательная работа на производстве джакузи;
робота с товаром на складе;
подготовка товара к экспедиции;
выполнение задач по поручению менеджера сменны;
соблюдение предписанных правил техники безопасности на производстве.
опыт работы на производстве джакузи - преимущество;
готовность к физическим нагрузкам;
знание чешского языка - преимущество;
желание работать на долгосрочной основе
работа недалеко от Праги на производстве джакузи, при необходимости предоставляем жилье;
рабочие визы – полная визовая поддержка, возможное переоформление рабочих виз от других работодателей;
иностранцам обеспечиваем легальное долгосрочное трудоустройство по рабочей карте, а также трудоустройство по краткосрочным и сезонным рабочим визам;
место работы: Jílové u Prahy (30 км от Праги), Чехия;
работа на основании соглашения о трудовой деятельности с возможностью подписания трудового договора на полную занятость, медицинское и социальное (в том числе пенсионное) страхование;
предоставляем подтверждение об обеспечении жильем, необходимое для оформления разрешения на временное или долгосрочное пребывание иностранцев на территории Чехии;
приступить на позицию рабочего на производстве джакузи можно после собеседования
Наталия
+420 702 236 302