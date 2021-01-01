Рабочий на производство

Условия

работа недалеко от Праги на производстве джакузи, при необходимости предоставляем жилье;

рабочие визы – полная визовая поддержка, возможное переоформление рабочих виз от других работодателей;

иностранцам обеспечиваем легальное долгосрочное трудоустройство по рабочей карте, а также трудоустройство по краткосрочным и сезонным рабочим визам;

место работы: Jílové u Prahy (30 км от Праги), Чехия;

работа на основании соглашения о трудовой деятельности с возможностью подписания трудового договора на полную занятость, медицинское и социальное (в том числе пенсионное) страхование;

предоставляем подтверждение об обеспечении жильем, необходимое для оформления разрешения на временное или долгосрочное пребывание иностранцев на территории Чехии;

приступить на позицию рабочего на производстве джакузи можно после собеседования