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workintense
Praha 1

Рабочий на производство

Размещено Вчера 14:57
Тип занятости
Полный день
Профессия
Строитель, Каменщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Workintese
Описание

вспомогательная работа на производстве джакузи;
робота с товаром на складе;
подготовка товара к экспедиции;
выполнение задач по поручению менеджера сменны;
соблюдение предписанных правил техники безопасности на производстве.

Требования

опыт работы на производстве джакузи - преимущество;
готовность к физическим нагрузкам;
знание чешского языка - преимущество;
желание работать на долгосрочной основе

Условия

работа недалеко от Праги на производстве джакузи, при необходимости предоставляем жилье;
рабочие визы – полная визовая поддержка, возможное переоформление рабочих виз от других работодателей;
иностранцам обеспечиваем легальное долгосрочное трудоустройство по рабочей карте, а также трудоустройство по краткосрочным и сезонным рабочим визам;
место работы: Jílové u Prahy (30 км от Праги), Чехия;
работа на основании соглашения о трудовой деятельности с возможностью подписания трудового договора на полную занятость, медицинское и социальное (в том числе пенсионное) страхование;
предоставляем подтверждение об обеспечении жильем, необходимое для оформления разрешения на временное или долгосрочное пребывание иностранцев на территории Чехии;
приступить на позицию рабочего на производстве джакузи можно после собеседования

Контакты:

Наталия

[email protected]

+420 702 236 302



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