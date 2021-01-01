Контент-менеджер

Тип занятости Полный день Профессия PR-менеджер, Менеджер по рекламе, Копирайтер Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата не указана Компания INFOBUS s.r.o.

Описание Твоими обязанностями будут:

разработка и реализация маркетинговой стратегии, бюджетирование, планирование и анализ эффективности PPC, SMM и др.;

настройки рекламных кампаний в Internet: Facebook Ads;

разработка контент-медиа плана;

ежемесячное контент-планирования;

продвижение бренда в социальных сетях;

наполнение контентом сайта: новости, блог;

разработка и заказ маркетинговых материалов по мере необходимости (брошюры, буклеты, пакеты и др.)

взаимодействие с дизайнерами, копирайтерами и другими специалистами компании.

Требования Если ты:

имеешь опыт на аналогичной должности от 2х лет;

имеешь опыт наполнения и администрирования сайтов;

можешь похвастаться знаниями основ интернет-маркетинга, SEO, HTML;

знаешь и работаешь в Google Docs, MS Office Word, Exel;

используешь в работе Ads-manager и email-рассылки;

свободно разговариваешь на украинском и русском языках, на среднем уровне - на английском.