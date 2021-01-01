Контент-менеджер

Твоими обязанностями будут:
разработка и реализация маркетинговой стратегии, бюджетирование, планирование и анализ эффективности PPC, SMM и др.;
настройки рекламных кампаний в Internet: Facebook Ads;
разработка контент-медиа плана;
ежемесячное контент-планирования;
продвижение бренда в социальных сетях;
наполнение контентом сайта: новости, блог;
разработка и заказ маркетинговых материалов по мере необходимости (брошюры, буклеты, пакеты и др.)
взаимодействие с дизайнерами, копирайтерами и другими специалистами компании.
Если ты:
имеешь опыт на аналогичной должности от 2х лет;
имеешь опыт наполнения и администрирования сайтов;
можешь похвастаться знаниями основ интернет-маркетинга, SEO, HTML;
знаешь и работаешь в Google Docs, MS Office Word, Exel;
используешь в работе Ads-manager и email-рассылки;
свободно разговариваешь на украинском и русском языках, на среднем уровне - на английском.
Ты получишь:
работу в крутом коллективе с огромным желанием творить;
пятидневную рабочую неделю;
стабильную заработную плату;
официальное трудоустройство;
высокий уровень корпоративной культуры и открытость к инновационным идеям.
Евгения