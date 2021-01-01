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ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Plzeň-město

Рабочие на производство

Размещено 19 июля 11:09
Тип занятости
Полный день
Профессия
Кузнец, Инженер-металлург, Сварщик
Регион
Plzeňský kraj
Город
Domažlice
Заработная плата
не указана
Компания
Almax Work Holding
Описание

Содержание работы: подготовка формовочных материалов, смесей сердцевины и вспомогательных материалов; эксплуатация технологических машин и оборудования для пресс-форм; подготовка и производство литейных отливок. Плавление черных и цветных металлов в плавильных агрегатах; Управление металлургическим процессом; контроль дефектов отливок; чистка и техническое обслуживание оборудования, простой ремонт.

Требования

Требуется профильное образование, знание металлических материалов и сплавов и их свойств (например, твердость, эластичность, вязкость и т. д.); знание технологии металлического расплава; знание технологии работы с цветными металлами и их сплавами, литейного производства и литейных форм; знание принципов безопасности и гигиены труда.

Условия

Бонусная система:
Оплачиваемый отпуск.
Для работников с краткосрочными визами – сертификаты на бонус от компании 3000 крон во второй приезд.
Для работников с долгосрочными визами – бонус от компании 1000 крон ежемесячно.

Контакты:

Marina Linyk

[email protected]

+420777-921-589



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