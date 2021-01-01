Рабочие на производство

Содержание работы: подготовка формовочных материалов, смесей сердцевины и вспомогательных материалов; эксплуатация технологических машин и оборудования для пресс-форм; подготовка и производство литейных отливок. Плавление черных и цветных металлов в плавильных агрегатах; Управление металлургическим процессом; контроль дефектов отливок; чистка и техническое обслуживание оборудования, простой ремонт.
Требуется профильное образование, знание металлических материалов и сплавов и их свойств (например, твердость, эластичность, вязкость и т. д.); знание технологии металлического расплава; знание технологии работы с цветными металлами и их сплавами, литейного производства и литейных форм; знание принципов безопасности и гигиены труда.
Бонусная система:
Оплачиваемый отпуск.
Для работников с краткосрочными визами – сертификаты на бонус от компании 3000 крон во второй приезд.
Для работников с долгосрочными визами – бонус от компании 1000 крон ежемесячно.
Marina Linyk
+420777-921-589