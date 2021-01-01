Рабочие на производство

Тип занятости Полный день Профессия Кузнец, Инженер-металлург, Сварщик Регион Plzeňský kraj Город Domažlice Заработная плата не указана Компания Almax Work Holding

Описание Содержание работы: подготовка формовочных материалов, смесей сердцевины и вспомогательных материалов; эксплуатация технологических машин и оборудования для пресс-форм; подготовка и производство литейных отливок. Плавление черных и цветных металлов в плавильных агрегатах; Управление металлургическим процессом; контроль дефектов отливок; чистка и техническое обслуживание оборудования, простой ремонт.

Требования Требуется профильное образование, знание металлических материалов и сплавов и их свойств (например, твердость, эластичность, вязкость и т. д.); знание технологии металлического расплава; знание технологии работы с цветными металлами и их сплавами, литейного производства и литейных форм; знание принципов безопасности и гигиены труда.