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Oператор производства

Размещено 19 июля 11:19
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ремонтник, Слесарь
Регион
Plzeňský kraj
Город
Plzeň-město
Заработная плата
20 000 CZK
Компания
Almax Work Holding
Описание

125-150 крон/час
г. Пльзень
Рабочая смена: 8-12 часов
Вакансия для мужчин, женщин и семейных пар.
Работа за конвейером, сборка кондиционеров.
Опыт работы не требуется. На предприятии проводиться обучение.

Условия

Жилье за счет компании
Бонусная система:
Ежемесячный бонус 4000 крон (1500 крон за полный отработанный месяц, 2500 крон бонус от мастера).
Оплачиваемый отпуск.
Обед на фабрике – 22 кроны.
Полугодовой бонус – 8125 крон.
Бонус за отработанный год – 5000 крон.
Для работников с краткосрочными визами – сертификаты на бонус от компании 3000 крон во второй приезд.
Для работников с долгосрочными визами – бонус от компании 1000 крон ежемесячно.

Контакты:

Marina Linyk

[email protected]

+420777921589



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