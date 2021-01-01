Менеджер по продажам

Компания ALVI Praha s.r.o. - лидер на рынке аппаратной косметологии,
примет на работу менеджера по продажам со знанием немецкого языка
требования: отличное знание русского и немецкого языка устно и письменно,
исполнительность, работоспособность, усидчивость в обучении и работе, ответственность.
содержание работы: Обработка заявок от клиентов, ведение сделок по продаже,
ведение социальных сетей, работа в CRM. Достойная оплата в форме оклада и процента от продаж.
Мы предлагаем интересную работу в приятном коллективе, в офисе в центре Праги.
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Дмитрий Д
775499422