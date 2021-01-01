Работодатель Faiveley Transport - международный производитель и поставщик оборудования для железнодорожной отрасли. Прямой контракт с работодателем. Официальное трудоустройство "Трудовая карта Чехии" на 2 года за счет работодателя. Электрики Обязанности: работа на станках для резки кабелей, зачистка контактов. Проведение испытания высоким напряжением и измерение сопротивления изоляции. Сборка по техническим чертежам и документации - ориентация в технической документации. Подключение электрических компонентов в соответствии с инструкциями.

Условия

ЗП 23 500 Брутто за 165 часов + бонусы + надбавки

Надбавки и бонусы:

бонус 20 000 kč на годовщину (после 5 отработанных лет)

талоны на питание 55kč/ смена

500 Kč/мес бонус на спорт зал, книги или аптеку

5 недель оплачиваемый отпуск

5 000 kč в год за стабильную работу (через год работы)

новогодний бонус 14 000 kč с 2022 года

курсы чешского языка за счет работодателя

бонус за изучение чешского языка то 500 до 1 500 kč

надбавка за производительность: 3 525 kč

бонус за отсутствие опозданий: 1500 kč

доплата за сверхурочные работу в субботу и воскресенье+35%

доплата за сверхурочные работу понедельник - пятница +30%

пособие на питание 55 kč/смена оплачиваемый отпуск

проезд за счет работодателя

бесплатное проживание на 6 месяцев