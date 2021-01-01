Работодатель Faiveley Transport - международный производитель и поставщик оборудования для железнодорожной отрасли.
Прямой контракт с работодателем. Официальное трудоустройство "Трудовая карта Чехии" на 2 года за счет работодателя.
Электрики
Обязанности: работа на станках для резки кабелей, зачистка контактов. Проведение испытания высоким напряжением и измерение сопротивления изоляции. Сборка по техническим чертежам и документации - ориентация в технической документации. Подключение электрических компонентов в соответствии с инструкциями.
ЗП 23 500 Брутто за 165 часов + бонусы + надбавки
Надбавки и бонусы:
бонус 20 000 kč на годовщину (после 5 отработанных лет)
талоны на питание 55kč/ смена
500 Kč/мес бонус на спорт зал, книги или аптеку
5 недель оплачиваемый отпуск
5 000 kč в год за стабильную работу (через год работы)
новогодний бонус 14 000 kč с 2022 года
курсы чешского языка за счет работодателя
бонус за изучение чешского языка то 500 до 1 500 kč
надбавка за производительность: 3 525 kč
бонус за отсутствие опозданий: 1500 kč
доплата за сверхурочные работу в субботу и воскресенье+35%
доплата за сверхурочные работу понедельник - пятница +30%
пособие на питание 55 kč/смена оплачиваемый отпуск
проезд за счет работодателя
бесплатное проживание на 6 месяцев
Вакансия и услуги бесплатные
Александр
+380665441539