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Сварщик

Размещено 13 августа 19:24
Тип занятости
Полный день
Профессия
Сварщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
56 000 CZK
Компания
Maro s.r.o.
Описание

Требуются сварщики MIG/MAG-135 /136
Опыт работы, сертификат- приветствуется, умение читать чертежи - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
Работа: из заготовок необходимо собрать и сварить изделие по чертежам

Требования

Опыт работы, сертификат- приветствуется, умение читать чертежи - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
Работа: из заготовок необходимо собрать и сварить изделие по чертежам

Условия

Работа по 12 часов в день 6 (шесть) дней в неделю, минимум 260 часов в месяц.
Выходной- Суббота, Воскресенье.

Дополнительная информация

Обеспечиваем рабочей одеждой, обувью, сварочной маской, рукавицами.
Предоставляем жилье – БЕСПЛАТНО, с з/п не высчитываем.
На предприятии имеется столовая.
Знание чешского языка не обязательно, но приветствуется!!!!

Контакты:

Ruslan

[email protected]

+420774229873



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