Сварщик

Тип занятости Полный день Профессия Сварщик Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата 56 000 CZK Компания Maro s.r.o.

Описание Требуются сварщики MIG/MAG-135 /136

Опыт работы, сертификат- приветствуется, умение читать чертежи - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!

Работа: из заготовок необходимо собрать и сварить изделие по чертежам

Требования Опыт работы, сертификат- приветствуется, умение читать чертежи - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!

Работа: из заготовок необходимо собрать и сварить изделие по чертежам

Условия Работа по 12 часов в день 6 (шесть) дней в неделю, минимум 260 часов в месяц.

Выходной- Суббота, Воскресенье.