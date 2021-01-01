Требуются сварщики MIG/MAG-135 /136
Опыт работы, сертификат- приветствуется, умение читать чертежи - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
Работа: из заготовок необходимо собрать и сварить изделие по чертежам
Опыт работы, сертификат- приветствуется, умение читать чертежи - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
Работа: из заготовок необходимо собрать и сварить изделие по чертежам
Работа по 12 часов в день 6 (шесть) дней в неделю, минимум 260 часов в месяц.
Выходной- Суббота, Воскресенье.
Обеспечиваем рабочей одеждой, обувью, сварочной маской, рукавицами.
Предоставляем жилье – БЕСПЛАТНО, с з/п не высчитываем.
На предприятии имеется столовая.
Знание чешского языка не обязательно, но приветствуется!!!!
Ruslan
+420774229873