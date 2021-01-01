Account Manager (IT)
Nakukop LTD, odštěpný závod
Nakukop - это предприятие по разработке программного обеспечения, которое фокусируется на предоставлении нашим клиентам современных собственных бизнес-инструментов, которые сложны внутри, но просты в использовании конечным пользователем. Некоторые говорят, что совершенство недостижимо - мы вежливо не согласны. Мы не останавливаемся на совершенстве, мы стремимся выше.
Наша команда:
Мы молодая, креативная и динамично развивающаяся компания, которая занимается разработкой проектов с использованием современных технологий.
Мы сотрудничаем с различными спортивными интернет-порталами, букмекерскими конторами и другими клиентами, в том числе известными во всем мире.
Наша команда:
Супер крутые разработчики, заинтересованные в решении нетривиальных задач, увлеченные достижением общих целей и постоянно расширяющие свой кругозор. Мы всегда нацелены на творчество, развитие и инновации.
Наши задачи:
Мы разрабатываем новые продукты и обеспечиваем поддержку ранее созданных продуктов. Мы постоянно экспериментируем и развиваем наши сервисы. Высокие нагрузки, оптимизация, инфраструктура, архитектурное проектирование, веб, рабочий стол – это о нас.
Наша команда ищет настоящего Героя из команды Мстителей, который выступит в роли менеджера по работе с клиентами (под прикрытием, конечно :))
Ваш будущий функционал:
- поиск потенциальных партнеров в вверенном регионе
- презентация продукта потенциальному партнеру
- налаживание первого контакта, переговоры и заключение соглашения о сотрудничестве
- поддержка при интеграции и информационное консультирование
- ведение партнера после интеграции, консультирование, разрешение конфликтных ситуаций, сопровождение при решении технических вопросов
- прямое участие в развитии продукта в вверенном регионе
Круто, если у вас есть:
- Опыт работы в IT;
- Ответственность;
- Отличные коммуникативные навыки;
- Умение работать под давлением;
- Знание работы с CRM;
- Хорошее знание MS office;
- Родной русский язык;
Что мы можем Вам предложить:
- Достойный уровень заработной платы (зависит от желания и профессионального уровня кандидата);
-Медицинская страховка;
- Офис в самом центре Праги с современными технологиями, оборудованием и, конечно же, с самыми крутыми коллегами в мире (нами);
- Возможность гибкого начала рабочего дня;
- Мультиспорт карта, чтобы проработать свои супергеройские мускулы или поиграть в героический бадминтон и сквош;
- Полезные и не очень полезные, но очень вкусные перекусы на работе.
Если наша вакансия о вас - мы готовы поговорить!
Наша цель и мечта - создавать мощные и выдающиеся решения для крупнейших мировых рынков, присоединяйтесь к нам!
Переверзева Мария
776251321