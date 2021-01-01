Описание

Account Manager (IT)

Nakukop LTD, odštěpný závod

Nakukop - это предприятие по разработке программного обеспечения, которое фокусируется на предоставлении нашим клиентам современных собственных бизнес-инструментов, которые сложны внутри, но просты в использовании конечным пользователем. Некоторые говорят, что совершенство недостижимо - мы вежливо не согласны. Мы не останавливаемся на совершенстве, мы стремимся выше.

Наша команда:

Мы молодая, креативная и динамично развивающаяся компания, которая занимается разработкой проектов с использованием современных технологий.

Мы сотрудничаем с различными спортивными интернет-порталами, букмекерскими конторами и другими клиентами, в том числе известными во всем мире.

Наша команда:

Супер крутые разработчики, заинтересованные в решении нетривиальных задач, увлеченные достижением общих целей и постоянно расширяющие свой кругозор. Мы всегда нацелены на творчество, развитие и инновации.

Наши задачи:

Мы разрабатываем новые продукты и обеспечиваем поддержку ранее созданных продуктов. Мы постоянно экспериментируем и развиваем наши сервисы. Высокие нагрузки, оптимизация, инфраструктура, архитектурное проектирование, веб, рабочий стол – это о нас.

Наша команда ищет настоящего Героя из команды Мстителей, который выступит в роли менеджера по работе с клиентами (под прикрытием, конечно :))

Ваш будущий функционал:

- поиск потенциальных партнеров в вверенном регионе

- презентация продукта потенциальному партнеру

- налаживание первого контакта, переговоры и заключение соглашения о сотрудничестве

- поддержка при интеграции и информационное консультирование

- ведение партнера после интеграции, консультирование, разрешение конфликтных ситуаций, сопровождение при решении технических вопросов

- прямое участие в развитии продукта в вверенном регионе

Круто, если у вас есть:

- Опыт работы в IT;

- Ответственность;

- Отличные коммуникативные навыки;

- Умение работать под давлением;

- Знание работы с CRM;

- Хорошее знание MS office;

- Родной русский язык;

Что мы можем Вам предложить:

- Достойный уровень заработной платы (зависит от желания и профессионального уровня кандидата);

-Медицинская страховка;

- Офис в самом центре Праги с современными технологиями, оборудованием и, конечно же, с самыми крутыми коллегами в мире (нами);

- Возможность гибкого начала рабочего дня;

- Мультиспорт карта, чтобы проработать свои супергеройские мускулы или поиграть в героический бадминтон и сквош;

- Полезные и не очень полезные, но очень вкусные перекусы на работе.

Если наша вакансия о вас - мы готовы поговорить!

Наша цель и мечта - создавать мощные и выдающиеся решения для крупнейших мировых рынков, присоединяйтесь к нам!