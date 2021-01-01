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Менеджер по работе с клиентами

Размещено 17 августа 13:54
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по продажам, Менеджер по работе с клиентами
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
не указана
Компания
ЧС Аутолада
Описание

Основные функциональные обязанности:
1. Коммуникации с клиентами, прием заказов;
2. Обработка гарантийных и претензионных обращений ;
3. Развитие бизнеса на закрепленной территории;
4. Прочие вопросы по работе с клиентами.

Требования

Требования :
1. Опыт работы по указанному направлению от 1 года;
2. Уверенные знание чешского, немецкого, знание английского как преимущество;
3. Навыки деловой переписки;
4. Умение общаться с клиентами.

Условия

Условия работы – полный рабочий день, 40 часов в неделю. Заработная плата по договоренности.
Наш офис располагается по адресу - Прага , Жижков, Коневова 211, офисный центр LADA.

Контакты:

Андрей

[email protected]



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