Менеджер по работе с клиентами

Основные функциональные обязанности:
1. Коммуникации с клиентами, прием заказов;
2. Обработка гарантийных и претензионных обращений ;
3. Развитие бизнеса на закрепленной территории;
4. Прочие вопросы по работе с клиентами.
Требования :
1. Опыт работы по указанному направлению от 1 года;
2. Уверенные знание чешского, немецкого, знание английского как преимущество;
3. Навыки деловой переписки;
4. Умение общаться с клиентами.
Условия работы – полный рабочий день, 40 часов в неделю. Заработная плата по договоренности.
Наш офис располагается по адресу - Прага , Жижков, Коневова 211, офисный центр LADA.
Андрей