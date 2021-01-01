Менеджер по работе с клиентами

Описание

Мы компания "Уланик", производители детских деревянных игрушек и сувенирной продукции. Мы производим свою продукцию в России и поставляем ее на международный рынок через Прагу. Сейчас мы ищем к себе в команду Менеджера по работе с клиентами, который будет укреплять и расширять нашу клиентскую базу. Офис находится В САМОМ ЦЕНТРЕ ПРАГИ!

Чем предстоит заниматься:

Доставлять небольшие заказы по Праге 1. (до 15 кг);

Принимать заказы на сувениры из каталога;

Посещать торговые точки клиентов.