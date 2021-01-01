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Менеджер по работе с клиентами

Размещено 17 августа 15:32
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Работа для студентов
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
25 000 CZK
Компания
Уланик
Описание

Мы компания "Уланик", производители детских деревянных игрушек и сувенирной продукции. Мы производим свою продукцию в России и поставляем ее на международный рынок через Прагу. Сейчас мы ищем к себе в команду Менеджера по работе с клиентами, который будет укреплять и расширять нашу клиентскую базу. Офис находится В САМОМ ЦЕНТРЕ ПРАГИ!

Чем предстоит заниматься:

Доставлять небольшие заказы по Праге 1. (до 15 кг);
Принимать заказы на сувениры из каталога;
Посещать торговые точки клиентов.

Требования

Долгосрочное легальное пребывание на территории Евросоюза;
Ответственность, активность, коммуникабельность;
Базовое знание чешского языка.

Условия

Оклад 10 000 Крон + 4% от реализации;
Совокупный доход в месяц от 25 до 50 000 крон;
Возможна как частичная занятость, так и работа на полный день;
Работа в самом центре Праги.

Контакты:

Евгений

[email protected]

+420774377775



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