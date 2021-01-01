Менеджер по работе с клиентами

Мы компания "Уланик", производители детских деревянных игрушек и сувенирной продукции. Мы производим свою продукцию в России и поставляем ее на международный рынок через Прагу. Сейчас мы ищем к себе в команду Менеджера по работе с клиентами, который будет укреплять и расширять нашу клиентскую базу. Офис находится В САМОМ ЦЕНТРЕ ПРАГИ!
Чем предстоит заниматься:
Доставлять небольшие заказы по Праге 1. (до 15 кг);
Принимать заказы на сувениры из каталога;
Посещать торговые точки клиентов.
Долгосрочное легальное пребывание на территории Евросоюза;
Ответственность, активность, коммуникабельность;
Базовое знание чешского языка.
Оклад 10 000 Крон + 4% от реализации;
Совокупный доход в месяц от 25 до 50 000 крон;
Возможна как частичная занятость, так и работа на полный день;
Работа в самом центре Праги.
Евгений
+420774377775