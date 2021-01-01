Специалист по закупкам

Подготовка заказов на неообходимые компоненты и материалы, контроль сроков их поставок.
Обеспечение текущих производственных заказов необходимыми материалами и компонентами.
Переговоры с поставщиками (цены, условия поставок).
Ежедневная коммуникация с поставщиками.
Активный поиск новых поставщиков.
Активное участие в разработке новый продукции (поиск новых компонентов).
Опыт работы на аналогичной должности.
Русский язык на хорошем уровне (телефонная и мейловая коммуникация), базовый уровень английского языка
Ориентация в проблемах логистики
Уверенный пользователь PC (Word, Excel )
Щрганизованноть и знание базовых процессов снабжения
Самостоятельность, ответственность
Водительсткое удостоверение, категории В.
Fedor Lysov
777915560