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Autoservis Praha | Autoservis Praha 3 - Žižkov a Praha 9 - Černý Most | Drivelab.cz
Praha 1

Специалист по закупкам

Размещено 17 августа 15:59
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по логистике
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 10
Заработная плата
не указана
Компания
Alexander Electric
Описание

Подготовка заказов на неообходимые компоненты и материалы, контроль сроков их поставок.
Обеспечение текущих производственных заказов необходимыми материалами и компонентами.
Переговоры с поставщиками (цены, условия поставок).
Ежедневная коммуникация с поставщиками.
Активный поиск новых поставщиков.
Активное участие в разработке новый продукции (поиск новых компонентов).

Требования

Опыт работы на аналогичной должности.
Русский язык на хорошем уровне (телефонная и мейловая коммуникация), базовый уровень английского языка
Ориентация в проблемах логистики
Уверенный пользователь PC (Word, Excel )
Щрганизованноть и знание базовых процессов снабжения
Самостоятельность, ответственность
Водительсткое удостоверение, категории В.

Контакты:

Fedor Lysov

[email protected]

777915560



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