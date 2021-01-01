Мастер маникюра

Тип занятости Полный день Профессия Мастер маникюра Регион Hlavní město Praha Город Praha 2 Заработная плата не указана Компания Sweetnails Salon

Описание В нашем салоне красоты открыта вакансия мастера маникюра и педикюра.

Мы находимся в двух минутах пешком от станции метро Йиржего с Подебрад.

Официальное оформление, молодой дружный коллектив

При прохождении испытательного срока 2 недели готовы сделать рабочую визу.

Требования Желательно уметь делать : омбре, кошачий глаз, наращивание полигелем, дизайн, втирки, блёстки, наклейки, стэмпинг, камни.

Педикюр аппаратный и обрезной.

Маникюр гельлак 1,5 ч, с наращиванием 2ч, педикюр гель лак 1,5 ч.

Условия Работа с 10 до 20ч. с перерывом на обед. В субботу и воскресенье по записи . График обсуждается.