Мастер маникюра

В нашем салоне красоты открыта вакансия мастера маникюра и педикюра.
Мы находимся в двух минутах пешком от станции метро Йиржего с Подебрад.
Официальное оформление, молодой дружный коллектив
При прохождении испытательного срока 2 недели готовы сделать рабочую визу.
Желательно уметь делать : омбре, кошачий глаз, наращивание полигелем, дизайн, втирки, блёстки, наклейки, стэмпинг, камни.
Педикюр аппаратный и обрезной.
Маникюр гельлак 1,5 ч, с наращиванием 2ч, педикюр гель лак 1,5 ч.
Работа с 10 до 20ч. с перерывом на обед. В субботу и воскресенье по записи . График обсуждается.
В первый месяц при неполной загрузке расписания мастера существуют доплаты.
Моника Шетелова
Пишите в вотсапп по телефону 731650277