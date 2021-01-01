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Мастер маникюра
Dominion Nails
Praha 2

Мастер маникюра

Размещено 20 августа 19:45
Тип занятости
Полный день
Профессия
Мастер маникюра
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
не указана
Компания
Sweetnails Salon
Описание

В нашем салоне красоты открыта вакансия мастера маникюра и педикюра.
Мы находимся в двух минутах пешком от станции метро Йиржего с Подебрад.
Официальное оформление, молодой дружный коллектив
При прохождении испытательного срока 2 недели готовы сделать рабочую визу.

Требования

Желательно уметь делать : омбре, кошачий глаз, наращивание полигелем, дизайн, втирки, блёстки, наклейки, стэмпинг, камни.
Педикюр аппаратный и обрезной.
Маникюр гельлак 1,5 ч, с наращиванием 2ч, педикюр гель лак 1,5 ч.

Условия

Работа с 10 до 20ч. с перерывом на обед. В субботу и воскресенье по записи . График обсуждается.

Дополнительная информация

В первый месяц при неполной загрузке расписания мастера существуют доплаты.

Контакты:

Моника Шетелова

[email protected]

Пишите в вотсапп по телефону 731650277



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