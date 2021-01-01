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ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Plzeň-jih

PR-МЕНЕДЖЕР

Размещено 23 августа 10:26
Тип занятости
Полный день
Профессия
Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
25 000 CZK
Компания
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Описание

PR-МЕНЕДЖЕР
Открыта вакансия PR-менеджера в наш офис в г.Прага‼
Описание работы: продвижение официальной странички в социальных сетях, обработка входящих сообщений.
Наши пожелания: коммуникабельность и активность, опыт работы в смежной сфере, хорошие навыки ПК.
Знание чешского и русского будет преимуществом.
Мы предлагаем: интересная работа в дружном коллективе, высокая зарплата, офис в центре города.
З/П по результатам собеседования.
При заинтересованности ваши резюме отправлйте на эл. почту [email protected]

Контакты:

[email protected]

+420773921601



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