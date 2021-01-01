PR-МЕНЕДЖЕР
Открыта вакансия PR-менеджера в наш офис в г.Прага‼
Описание работы: продвижение официальной странички в социальных сетях, обработка входящих сообщений.
Наши пожелания: коммуникабельность и активность, опыт работы в смежной сфере, хорошие навыки ПК.
Знание чешского и русского будет преимуществом.
Мы предлагаем: интересная работа в дружном коллективе, высокая зарплата, офис в центре города.
З/П по результатам собеседования.
При заинтересованности ваши резюме отправлйте на эл. почту [email protected]
+420773921601