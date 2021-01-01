Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.54
USD
21.71
RUB
0.29
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
04n 12 °C
Подобные вакансии
Менеджер по работе с клиентами
AR aesthetics
Praha 5
Оператор-кассир
INFOBUS
Praha 1
PR-менеджер
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Praha 1
Менеджер по работе с клиентами
AR aesthetics
Praha 5
Оператор-кассир
INFOBUS s.r.o.
Praha 1

PR-МЕНЕДЖЕР

Размещено 24 августа 17:08
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по работе с клиентами, Менеджер проекта, Менеджер интернет-проекта
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
25 000 CZK
Компания
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Описание

PR-МЕНЕДЖЕР
Открыта вакансия PR-менеджера в наш офис в г.Прага‼
Описание работы: продвижение официальной странички в социальных сетях, обработка входящих сообщений.
Наши пожелания: коммуникабельность и активность, опыт работы в смежной сфере, хорошие навыки ПК.
Знание чешского и русского будет преимуществом.
Мы предлагаем: интересная работа в дружном коллективе, высокая зарплата, офис в центре города.
З/П по результатам собеседования.
При заинтересованности ваши резюме отправлйте на эл. почту [email protected]

Контакты:

[email protected]

+420773921601



Мобильная версия