Senior sales manager

Для клиента, бухгалтерской компании, ищем сотрудника на позицию Sales Manager.
Место работы: Прага, метро IP Pavlova
О компании:
Специализируется на дистанционном бухгалтерском обслуживании фирм в Чехии, уже более 10-ти лет. Получила высший уровень сертификации - Daňové poradenství и привлекла более 350 компаний на постоянное обслуживание. Общение с клиентами и партнерами ведется сразу на трех языках: чешский, русский, английский.
В компании работает 20+ профессионалов, в том числе 13 высококлассных бухгалтеров.
- Опыт работы в B2B и B2C продажах не менее 3-х лет;
- Знание английского языка на уровне минимально B2;
- Знание русского языка ;
- Отличные коммуникационные навыки;
- Опыт работы в бухгалтерской, аудиторской или юридической компании будет большим плюсом;
Обязанности:
Поиск контактов потенциальных Партнеров и Клиентов;
Рассылка писем потенциальным партнерам, холодные звонки;
Ведение учета клиентов в CRM создание тикетов после контактов с клиентами;
Обрабатотка входящих заявок на английском, русском и чешском языках;
Разработка коммерческих предложений, согласование условий сотрудничества;
Заключение договоров и передача клиентов в отдел по работе с клиентами;
Подготовка отчета по продажам и ведение статистики;
Участие в оптимизации рекламной кампании;
Предлагать решения для улучшения внутренних процессов в компании;
Компания предлагает:
Достойную оплату труда (фиксированная ставка + бонусы);
Оплата отпусков (3 недели в году);
Оплата больничных;
Комфортный и современный офис;
Профессиональный коллектив;
Руководство, ориентированное на развитие сотрудников;
Возможности для карьерного роста;
Время работы: Полный рабочий день (Пн-Пт);
Ксения