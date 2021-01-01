Senior sales manager

О компании: Специализируется на дистанционном бухгалтерском обслуживании фирм в Чехии, уже более 10-ти лет. Получила высший уровень сертификации - Daňové poradenství и привлекла более 350 компаний на постоянное обслуживание. Общение с клиентами и партнерами ведется сразу на трех языках: чешский, русский, английский. В компании работает 20+ профессионалов, в том числе 13 высококлассных бухгалтеров.

Требования

- Опыт работы в B2B и B2C продажах не менее 3-х лет;

- Знание английского языка на уровне минимально B2;

- Знание русского языка ;

- Отличные коммуникационные навыки;

- Опыт работы в бухгалтерской, аудиторской или юридической компании будет большим плюсом;

Обязанности:

Поиск контактов потенциальных Партнеров и Клиентов;

Рассылка писем потенциальным партнерам, холодные звонки;

Ведение учета клиентов в CRM создание тикетов после контактов с клиентами;

Обрабатотка входящих заявок на английском, русском и чешском языках;

Разработка коммерческих предложений, согласование условий сотрудничества;

Заключение договоров и передача клиентов в отдел по работе с клиентами;

Подготовка отчета по продажам и ведение статистики;

Участие в оптимизации рекламной кампании;

Предлагать решения для улучшения внутренних процессов в компании;