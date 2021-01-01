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Модель

Размещено 03 сентября 10:48
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Работа для студентов, Подработка, Стажировка
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 5
Заработная плата
50 000 CZK
Компания
Almira Media
Описание

Фирма приглашает на работу девушку до 26 лет для работы в Интернет (соц сети, стримминговые сайты). Английский язык приветствуется. График гибкий, возможно совмещение с учебой. Студии находятся на Прага 5. Заработки от первого месяца от 30 000 кс. Подробности на собеседовании

Требования

Английский язык приветствуется, но не обязательно. Возраст до 27 лет. Обязательность пунктуальность.

Условия

Студия-офис. 5 дневная рабочая неделя. Бонусы от компании по результату работы. Курсы английского. Фитнес

Контакты:

Сергей Иванович Петров

[email protected]

+420-608-020-876



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