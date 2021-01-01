Фирма приглашает на работу девушку до 26 лет для работы в Интернет (соц сети, стримминговые сайты). Английский язык приветствуется. График гибкий, возможно совмещение с учебой. Студии находятся на Прага 5. Заработки от первого месяца от 30 000 кс. Подробности на собеседовании
Английский язык приветствуется, но не обязательно. Возраст до 27 лет. Обязательность пунктуальность.
Студия-офис. 5 дневная рабочая неделя. Бонусы от компании по результату работы. Курсы английского. Фитнес
Сергей Иванович Петров
+420-608-020-876