Описание

Фирма приглашает на работу девушку до 26 лет для работы в Интернет (соц сети, стримминговые сайты). Английский язык приветствуется. График гибкий, возможно совмещение с учебой. Студии находятся на Прага 5. Заработки от первого месяца от 30 000 кс. Подробности на собеседовании