Оператор производства

Описание

Компания Faeton предлагает долгосрочное сотрудничество на позиции – работник производства. Требования мужчина от 20 до 45 лет, физическая кондиция, легальное пребывание в ЧР, активный водитель категории В. Заработная плата от 130 крон за час, 10 часовый рабочий день с 8:00 до 18:00 (оплачиваемый перерыв на обед), 5-дневная рабочая неделя, возможность роста ЗП. Место выполнения работ - Bečovská 1330, 104 00 Praha 22-Uhříněves. Сайт https://www.faetongroup.cz/ Запросы и контакты прошу отправлять на [email protected]