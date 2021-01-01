HR-менеджер

Описание

Чесько-українське агентство зайнятості найме менеджера з персоналу для виконання замовлень компанії в Празі.

Основною роботою стане підбір нових працівників та тимчасових працівників, управління та координація існуючих працівників. Розміщення реклами та проведення співбесід. З огляду на те, що компанія зосереджена на іноземних працівниках, необхідне знання української чи російської мови.

Буде постійно надана підтримка з боку інших співробітників компанії та всього необхідного обладнання (комп’ютер, мобільний телефон, службовий автомобіль).

Робота проводиться з понеділка по п’ятницю в офісі в Празі 9.