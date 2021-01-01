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Praha 1

HR-менеджер

Размещено Вчера 11:19
Тип занятости
Полный день
Профессия
Офис-менеджер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 9
Заработная плата
20 000 CZK
Описание

Чесько-українське агентство зайнятості найме менеджера з персоналу для виконання замовлень компанії в Празі.
Основною роботою стане підбір нових працівників та тимчасових працівників, управління та координація існуючих працівників. Розміщення реклами та проведення співбесід. З огляду на те, що компанія зосереджена на іноземних працівниках, необхідне знання української чи російської мови.
Буде постійно надана підтримка з боку інших співробітників компанії та всього необхідного обладнання (комп’ютер, мобільний телефон, службовий автомобіль).
Робота проводиться з понеділка по п’ятницю в офісі в Празі 9.

Контакты:

Andrej

[email protected]

777552728



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