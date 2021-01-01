Электромеханик
Заработная плата: 175-200 крон/час
Премия за полный отработанный месяц: 500 крон
Содержание работы:
Монтаж электронных компонентов тяговых приводов подвижного состава в соответствии с технической документацией и технологическим процессом в соответствии с электрической схемой.
Требования:
Наличие специальности или опыт работы в данной сфере.
Знание чтения чертежной документации.
Опыт работы в электромонтажных работах, процессах и операциях.
Трудолюбие, надежность, добросовестность.
готовые долгосрочные документы, ЕС паспорта
Ольга
+420773921601