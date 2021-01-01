Описание

Электромеханик

Заработная плата: 175-200 крон/час

Премия за полный отработанный месяц: 500 крон

Содержание работы:

Монтаж электронных компонентов тяговых приводов подвижного состава в соответствии с технической документацией и технологическим процессом в соответствии с электрической схемой.



Требования:

Наличие специальности или опыт работы в данной сфере.

Знание чтения чертежной документации.

Опыт работы в электромонтажных работах, процессах и операциях.

Трудолюбие, надежность, добросовестность.

готовые долгосрочные документы, ЕС паспорта