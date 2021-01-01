Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.37
USD
21.47
RUB
0.29
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
02d 25 °C

Сортировщик

Размещено Вчера 11:34
Тип занятости
Полный день
Профессия
Вязальщица
Регион
Plzeňský kraj
Город
Plzeň-jih
Заработная плата
1 000 CZK
Компания
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Описание

Сортировка одежды
г. Пльзень
Рабочая смена: 8 часов (есть сверхурочные часы)
Количество смен: 2 смены
Заработная плата: от 123 крон/час

Работа на линии производства. Необходимо сверять и вносить данные в компьютер, сортировать и упаковывать одежду.
Нужно выучить небольшой список слов на немецком языке.
Работа только для женщин с ПМЖ, рабочими визами на 2 года, паспортами Евросоюза.
Предоставляется транспорт к месту работы.

Жилье 4000, 4500, 5500 крон/мес в г. Пльзень.
(стоимость жилья зависит от уровня комфортабельности)

Бонусная система.
● Оплачиваемый отпуск
● Для работников с краткосрочными визами – сертификаты на бонус от компании 3000 крон во второй приезд.
● Для работников с долгосрочными визами – бонус от компании 1000 крон ежемесячно.

Контакты:

Ольга

[email protected]

+420773921601



Мобильная версия