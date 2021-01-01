Сортировщик

Описание

Сортировка одежды

г. Пльзень

Рабочая смена: 8 часов (есть сверхурочные часы)

Количество смен: 2 смены

Заработная плата: от 123 крон/час



Работа на линии производства. Необходимо сверять и вносить данные в компьютер, сортировать и упаковывать одежду.

Нужно выучить небольшой список слов на немецком языке.

Работа только для женщин с ПМЖ, рабочими визами на 2 года, паспортами Евросоюза.

Предоставляется транспорт к месту работы.

Жилье 4000, 4500, 5500 крон/мес в г. Пльзень.

(стоимость жилья зависит от уровня комфортабельности)



Бонусная система.

● Оплачиваемый отпуск

● Для работников с краткосрочными визами – сертификаты на бонус от компании 3000 крон во второй приезд.

● Для работников с долгосрочными визами – бонус от компании 1000 крон ежемесячно.

