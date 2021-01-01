Сортировщик

Сортировка одежды
г. Пльзень
Рабочая смена: 8 часов (есть сверхурочные часы)
Количество смен: 2 смены
Заработная плата: от 123 крон/час
Работа на линии производства. Необходимо сверять и вносить данные в компьютер, сортировать и упаковывать одежду.
Нужно выучить небольшой список слов на немецком языке.
Работа только для женщин с ПМЖ, рабочими визами на 2 года, паспортами Евросоюза.
Предоставляется транспорт к месту работы.
Жилье 4000, 4500, 5500 крон/мес в г. Пльзень.
(стоимость жилья зависит от уровня комфортабельности)
Бонусная система.
● Оплачиваемый отпуск
● Для работников с краткосрочными визами – сертификаты на бонус от компании 3000 крон во второй приезд.
● Для работников с долгосрочными визами – бонус от компании 1000 крон ежемесячно.
Ольга
+420773921601