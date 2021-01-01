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Сварщик

Размещено Вчера 11:39
Тип занятости
Полный день
Профессия
Сварщик
Регион
Plzeňský kraj
Город
Plzeň-jih
Заработная плата
1 000 CZK
Компания
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Описание

Сварщик (CO2)

Заработная плата: 200-215 крон/час
Вступительный бонус: 6000 крон
Премия за полный отработанный месяц: 500 крон

Содержание работы:
Сварка отдельных частей конструкций подвижного состава в соответствии с технической документацией и технологическим процессом.

Требования:
Наличие специальности или опыт работы в данной сфере.
Знание чтения чертежной документации
Европейские сертификаты ANB
Практика в сварке.
Трудолюбие, надежность, добросовестность.
Документы ПМЖ, рабочие визы на 2 года, паспорт Евросоюза.

Контакты:

Ольга

[email protected]

+420773921601



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