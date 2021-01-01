Описание

Сварщик (CO2)

Заработная плата: 200-215 крон/час

Вступительный бонус: 6000 крон

Премия за полный отработанный месяц: 500 крон

Содержание работы:

Сварка отдельных частей конструкций подвижного состава в соответствии с технической документацией и технологическим процессом.



Требования:

Наличие специальности или опыт работы в данной сфере.

Знание чтения чертежной документации

Европейские сертификаты ANB

Практика в сварке.

Трудолюбие, надежность, добросовестность.

Документы ПМЖ, рабочие визы на 2 года, паспорт Евросоюза.