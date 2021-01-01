Сварщик (CO2)
Заработная плата: 200-215 крон/час
Вступительный бонус: 6000 крон
Премия за полный отработанный месяц: 500 крон
Содержание работы:
Сварка отдельных частей конструкций подвижного состава в соответствии с технической документацией и технологическим процессом.
Требования:
Наличие специальности или опыт работы в данной сфере.
Знание чтения чертежной документации
Европейские сертификаты ANB
Практика в сварке.
Трудолюбие, надежность, добросовестность.
Документы ПМЖ, рабочие визы на 2 года, паспорт Евросоюза.
Ольга
+420773921601