Оператор производства

Описание

Оператор производственной линии

г. Пльзень

Сборка кондиционеров

Рабочая смена: 8-12 часов

Количество смен: 3 смены

Заработная плата: 120-150 крон/час



Вакансия для мужчин, женщин и семейных пар.



Работа за конвейером, предусматривает следующие функции: сборка оборудования из готовых деталей, закручивание металлических и пластиковых деталей электрической отверткой, ручная пайка соединений, контроль качества изделий, упаковка и отгрузка готовых продуктов.



Опыт работы не требуется. На предприятии проводиться обучение.



При приеме на работу проводится обязательный медосмотр. Будет оцениваться физическое состояние здоровья, отсутствие болезней ног, сердца, легких.



Стоимость рабочей обуви и формы от 400 до 900 крон.



Бонусная система.

● Оплачиваемый отпуск – 25 дней

● Бонус от мастера – 2500 крон в месяц

● бонус за полный отработанный месяц –1500 крон

● доплата за дневные смены составляет +10 крон/час к ставке

● доплата за ночные смены составляет +20 крон/час к ставке

● Полугодовой бонус – 8125 крон

● Бонус за отработанный год – 5000 крон

● Жилье за счет компании

● Обед на фабрике – 23 кроны

● Для работников с краткосрочными визами – сертификаты на бонус от компании 3000 крон во второй приезд

● Для работников с долгосрочными визами – бонус от компании 1000 крон ежемесячно